Manuel Adorni defendió el viaje de su esposa en la gira a EE.UU.: "No le costó un peso al Estado"

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , salió a explicar la presencia de su esposa durante la gira oficial que el Gobierno realizó en Estados Unidos en el marco de la Argentina Week , el evento destinado a promocionar inversiones en el país. Según aseguró, su acompañamiento no implicó gastos para el Estado.

Durante una entrevista con A24 , el funcionario respondió a versiones periodísticas que señalaban que su pareja había viajado junto a la comitiva oficial a bordo del avión presidencial.

Adorni sostuvo que su esposa ya tenía previsto viajar a Nueva York por motivos propios y que la invitación para acompañarlo en el vuelo oficial respondió a un cambio de agenda durante la gira.

De acuerdo con el jefe de Gabinete, su esposa tenía comprado un pasaje para viajar a Estados Unidos antes de que se definiera el itinerario definitivo de la delegación oficial.

“Mi mujer iba a viajar a Nueva York, tenía pasaje comprado para el 26 de febrero”, explicó. Según relató, luego de una modificación en su agenda —que incluía una escala posterior en Miami — pidió que pudiera acompañarlo durante el viaje.

“Presidencia la invitó a que me acompañe en el avión presidencial porque no había otra forma de que me acompañe”, afirmó.

Adorni justificó la decisión señalando que las giras oficiales implican una carga laboral intensa. “Estos son trabajos muy sacrificados y era mi deseo que mi mujer me acompañe”, agregó.

“No le costó un peso al Estado”

El funcionario insistió en que el viaje de su esposa no generó ningún gasto público. Según explicó, ella ya había adquirido un pasaje con anterioridad y continuó cubriendo sus gastos personales durante la estadía.

“Los gastos de ella se los paga ella. De hecho, el vuelo se lo pagó ella originalmente y la vuelta se la paga ella. Los viáticos se los paga ella”, detalló.

Adorni también sostuvo que durante la gira oficial él mismo afrontó varios de sus gastos personales. “Mis viáticos, mi comida y mi movilidad me los pago yo”, afirmó.

“Vengo una semana a deslomarme. Yo quería que mi esposa me acompañe porque es mi compañera de vida”, añadió.

El evento de Argentina Week en Nueva York

El jefe de Gabinete realizó estas declaraciones luego de participar en la Argentina Week, una serie de actividades organizadas en Estados Unidos para promover oportunidades de inversión en el país.

El evento fue inaugurado por el presidente Javier Milei y reunió a empresarios, funcionarios y representantes del sector financiero.

Adorni señaló que el encuentro comenzó con una recepción en el Consulado argentino en Nueva York, donde destacó la presencia de empresarios tanto estadounidenses como argentinos.

“Impresionante la cantidad de gente mostrando el cambio de época”, afirmó.

Críticas al kirchnerismo y mensaje a inversores

Durante su participación en el evento, Adorni aseguró que el objetivo del Gobierno es mostrar a los inversores internacionales el rumbo económico que busca consolidar la actual gestión.

“El presidente marcó hacia dónde va la Argentina”, señaló al referirse al discurso de Milei.

En ese contexto, criticó con dureza a las gestiones anteriores. “Cuánto tiempo hemos perdido con los políticos, especialmente los kirchneristas, que nos han hecho perder al menos dos décadas”, afirmó.

Según sostuvo, durante la Argentina Week pudo percibir un creciente interés de empresarios extranjeros por invertir en el país.

“Hay que venir acá y decir: ‘Señores, Argentina tiene esto, esto, esto… y cada vez que inviertan en Argentina van a ganar plata’. Eso se traduce en más trabajo y mejores salarios para los argentinos”, concluyó.