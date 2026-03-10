Cuántas multas hizo Las Heras en denuncias a través de fotos de Whatsapp en Alta Montaña

El municipio de Las Heras ya realizó siete multas viales en tan solo dos semanas, desde que comenzó a implementar un sistema de recepción de fotos y videos por WhatsApp, donde ciudadanos denunciaban infracciones en la zona de Alta Montaña , en la ruta nacional 7.

Desde la comuna que conduce Francisco Lo Presti, las pruebas enviadas por ciudadanos comunes contra automovilistas "infraganti" han sido "contundentes" y calificaron la medida como "exitosa".

Las siete multas viales, que se han realizado desde la Guardia Urbana Municipal (GUM), en conjunto con la Policía de Mendoza y la Gendarmería Nacional, han sido por sobrepasos en doble línea amarilla, que son naturalmente las infracciones más fáciles de registrar a través de fotos o videos en la ruta.

Dichas multas han sido de entre $750.000 y $800.000, tal como mencionaron desde la comuna, por lo que el monto total desde ya supera los $5 millones. De igual forma, comentaron en el municipio que el objetivo no es recaudatorio, sino "disuasorio".

Aseguran que el hecho que cualquier acompañante en algún vehículo pueda registrar infracciones con el celular y enviarlos al organismo municipal con la idea de aplicar multas, debería servir como prueba suficiente como para bajar la cantidad de infracciones que día a día ocurren particularmente en la ruta 7, una de las más peligrosas de Mendoza, al menos en la zona de Alta Montaña, por varios motivos: por un lado, el pésimo estado en el que se encuentra; y también la gran cantidad de camiones que circulan desde y hacia Chile por la zona cordillerana.

En estos 15 días llegaron al WhatsApp "más de 50 videos" y una buena cantidad de fotos con registros de infracciones, pero desde la municipalidad informaron que solamente están trabajando con este sistema piloto en la ruta 7 entre Uspallata y Las Cuevas.

Varios de los videos y fotos están en otras jurisdicciones de la ruta 7, como es el caso de Luján de Cuyo, o bien incluso en Chile.

"Vamos a intentar avanzar a futuro con convenios", adelantaron, en alusión a Luján, que es una buena porción de kilómetros donde se circula por el corredor bioceánico, y donde ocurre la misma cantidad de infracciones a la ley de tránsito.

En tanto, aclararon también que esperarán a que avance esta prueba piloto "para contrastar con estadísticas anteriores y ver si logramos efectos disuasorios en los conductores, que es a lo que aspiramos".

Datos preocupantes en la ruta 7

Según informaron en Las Heras, en 2025, solamente en Uspallata y la zona de Alta Montaña "se registraron 123 accidentes fatales y más de 1.700 infracciones viales".

En el spot de campaña, pidieron que los ciudadanos denuncien si ven maniobras peligrosas "como adelantamiento en doble línea amarilla, sobrepaso en las curvas, puentes o intersecciones y circulación en contramano".

Recordaron que el uso del celular al manejar "está prohibido y es una falta gravísima. Por eso, solamente tu acompañante puede filmar la infracción", acotaron.

Cómo funciona el procedimiento de constatación inmediata en Las Heras

Los números de WhatsApp donde se pueden enviar los videos son: 261-2649-239 y 261-7160-393.

Tras la advertencia por fotos y videos, un funcionario podrá interceptar preventivamente al vehículo a los fines de identificación y labrado del acta. En estos casos, solo podrá actuar cuando:

Se advierta infracción tipificada;

Existan elementos de juicio suficientes para identificar al infractor;

Exista contemporaneidad razonable

La infracción se tendrá por constatada cuando el funcionario actuante, tras la visualización directa del registro gráfico, verifique la conducta infraccional y labre el acta correspondiente. El acta deberá consignar que la infracción fue advertida mediante registro gráfico recibido por canal oficial. El registro gráfico será incorporado como elemento probatorio digital, preservándose su integridad mediante almacenamiento seguro institucional.

El presunto infractor podrá acceder al registro gráfico y ejercer su derecho de descargo ante el Juzgado Administrativo Municipal de Tránsito conforme el procedimiento vigente. Se garantiza el pleno ejercicio del derecho de defensa, presunción de inocencia y debido proceso conforme Ley 9003.

Qué infracciones se podrán registrar

La norma determina que solamente se podrán advertir mediante este sistema son aquellas que impliquen maniobras de conducción prohibidas en ruta. Entre ellas se encuentran:

Adelantamiento en doble línea amarilla;

Sobrepaso en curva, puente o intersección señalizada;

Circulación en contramano;

Maniobras expresamente prohibidas por la Ley 9024 que generen riesgo cierto e inmediato para terceros.

