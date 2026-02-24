Las Heras habilitó un WhatsApp para recibir fotos y videos de infracciones viales

La Municipalidad de Las Heras habilitó un sistema para utilizar fotos y videos registrados por vecinos para sancionar infracciones cometidas en rutas nacionales o provinciales dentro del departamento. La comuna pondrá a disposición un número de mensajería instantánea para recibir los registros gráficos y que un funcionario verifique la conducta infraccional y labre un acta.

La medida quedó plasmada a través del Decreto Municipal Nº 240, firmado por el intendente Francisco Lo Presti , que establece el procedimiento de constatación inmediata asistida por registros gráficos aportados por terceros en tiempo real, aplicable exclusivamente a infracciones cometidas en rutas nacionales o provinciales dentro del ejido municipal.

La normativa aclara que los registros gráficos comprenden a toda imagen fija, secuencia fotográfica o video digital que permita advertir objetivamente la comisión de una infracción.

En los fundamentos del decreto, el municipio indica que “resulta necesario instrumentar un mecanismo que permita la actuación inmediata ante situaciones de conducción temeraria que pongan en riesgo concreto la seguridad vial”.

Asimismo, advierte que el procedimiento implementado no configura sistema automatizado de captación masiva ni medición técnica, sino un mecanismo de alerta operativa con intervención humana directa.

25 aniversario de Villavicencio 33 Intendente Lo Presti El intendente Francisco Lo Presti firmó el decreto habilitando el sistema para recibir fotos y videos de infracciones de tránsito en las rutas. Milagros Lostes - MDZ

Qué infracciones se podrán registrar

La norma determina que solamente se podrán advertir mediante este sistema son aquellas que impliquen maniobras de conducción prohibidas en ruta. Entre ellas se encuentran:

Adelantamiento en doble línea amarilla;

Sobrepaso en curva, puente o intersección señalizada;

Circulación en contramano;

Maniobras expresamente prohibidas por la Ley 9024 que generen riesgo cierto e inmediato para terceros.

infracciones ruta 7 doble linea amarilla (3).JPG

Por otro lado, no podrán denunciarse infracciones que requieran medición técnica o instrumental, como por ejemplo:

Exceso de velocidad

Alcoholemia

Pesaje o verificación mecánica específica

Cómo funcionará el sistema

Las Heras habilitará un número institucional de mensajería instantánea destinado exclusivamente a la recepción de registros gráficos. Este canal tendrá carácter meramente operativo y preventivo.

Desde el municipio remarcan en este sentido que el envío del material no constituye denuncia formal ni genera infracción automática. El tratamiento de los datos personales contenidos en los registros se ajustará a la Ley 25.326, garantizando confidencialidad, uso exclusivo para fines administrativos y acceso restringido.

La remisión maliciosa de registros falsos podrá dar lugar a las responsabilidades legales correspondientes.

Tras la advertencia por fotos y videos, un funcionario podrá interceptar preventivamente al vehículo a los fines de identificación y labrado del acta. En estos casos, solo podrá actuar cuando:

Se advierta infracción tipificada;

Existan elementos de juicio suficientes para identificar al infractor;

Exista contemporaneidad razonable

La infracción se tendrá por constatada cuando el funcionario actuante, tras la visualización directa del registro gráfico, verifique la conducta infraccional y labre el acta correspondiente. El acta deberá consignar que la infracción fue advertida mediante registro gráfico recibido por canal oficial. El registro gráfico será incorporado como elemento probatorio digital, preservándose su integridad mediante almacenamiento seguro institucional.

El presunto infractor podrá acceder al registro gráfico y ejercer su derecho de descargo ante el Juzgado Administrativo Municipal de Tránsito conforme el procedimiento vigente. Se garantiza el pleno ejercicio del derecho de defensa, presunción de inocencia y debido proceso conforme Ley 9003.