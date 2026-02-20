Las Heras: tienen 17 y 18 años y los atraparon a bordo de una moto robada horas antes

Circulaban a bordo de la moto robada por las calles de Las Heras y fueron detectados por personal policial. El menor de edad fue entregado a sus padres.

El menor de edad (a la izquierda) y su compañero, Luciano Luján Tejada, cayó a bordo de la moto robada en Las Heras.

Dos malvivientes de 17 y 18 años fueron detenidos la noche del jueves a bordo de una moto robada por las calles de Las Heras. De acuerdo con fuentes policiales, el rodado había sido sustraído horas antes del operativo. El mayor quedó tras las rejas y el menor de edad fue entregado a su madre.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 23 cuando efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras (UEP) recorrían la zona del distrito El Resguardo y observaron a dos sujetos a bordo de una moto, la cual no tenía colocada la chapa patente, sobre el cruce de calles Pimenides y Matheu.

En ese instante, los motociclistas advirtieron la presencia policial y aceleraron con la intención de darse a la fuga, aunque no tardaron en ser interceptados y aprendidos.

Acto seguido, los uniformados se contactaron con personal de la División Sustracción de Automotores, dependiente de la Dirección de Investigaciones, para verificar el número identificatorio del motor del rodado. De esa forma, supieron que esa Yamaha 150 presentaba pedido de secuestro porque había sido denunciada como robada este último miércoles, es decir, unas 24 horas antes, informaron fuentes policiales.

Qué pasó con los detenidos Frente a esa situación, el mayor de los sospechosos, identificado como Luciano Benjamín Luján Tejada, fue trasladado a la Subcomisaría Iriarte, donde quedó a disposición de la Oficina Fiscal N°2 Las Heras por posible encubrimiento.