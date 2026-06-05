Apareció la adolescente de Las Heras que era buscada desde hace 5 días

La adolescente de 16 años había sido vista por última vez el pasado 31 de mayo. Fue encontrada este viernes.

La comunidad mendocina se encontraba bajo alerta tras la desaparición de una adolescente de 16 años, quien había sido vista por última vez el pasado 31 de mayo al retirarse de su domicilio en el Barrio Santa Teresita, de Las Heras.

Autoridades judiciales y efectivos de la División de Búsqueda de Personas de la Policía de Mendoza solicitaron la difusión urgente del paradero de la menor. Incluso el intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, se sumó al pedido y llamó a los vecinos a compartir la publicación para ampliar su búsqueda.

En la mañana de este viernes, desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron que lograron dar con el paradero de la joven y aseguraron que se encuentra en buen estado de salud y que no ha sido víctima de delito.