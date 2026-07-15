Un adolescente recibió un tiro en pleno partido de fútbol 5: cuál habría sido el motivo

El menor de edad recibió un disparo de una pistola de aire comprimido. Las autoridades creen que disparó un vecino molesto con los ruidos.

El adolescente recibió un tiro en pleno partido. Como principal hipótesis, se cree que un vecino disparó por supuestos ruidos molestos.

Un adolescente resultó herido tras recibir un disparo mientras jugaba al fútbol con amigos en un complejo deportivo de General Roca, Río Negro. El incidente ocurrió cerca de la medianoche del pasado lunes en el predio del Jockey Club, ubicado sobre la Ruta Nacional 22.

Mientras el grupo jugaba el partido en una de las canchas de césped sintético, se escuchó una detonación y el adolescente fue alcanzado por un proyectil en una de sus piernas.

El ataque, efectuado con un arma de aire comprimido, fue captado por las cámaras de seguridad del complejo, donde se observa el momento en que el chico comienza a renguear y debe abandonar el campo de juego.

La llamativa hipótesis Los investigadores sostienen que el disparo provino desde el exterior del recinto. La principal línea de investigación apunta a un conflicto con los vecinos de la zona, quienes ya habían manifestado reiteradamente su malestar por los ruidos molestos provenientes de las canchas.

Según el dueño del establecimiento, aunque las actividades cumplen con los horarios permitidos, los jugadores han recibido insultos anteriormente e incluso existen denuncias previas ante el municipio por parte de residentes descontentos.