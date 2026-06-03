Sorprendieron a dos ladrones "descolgándose" del techo de una casa, los atraparon y recuperaron lo robado

Los ladrones fueron detenidos con las pertenencias robadas de una casa en Las Heras. Un vecino los descubrió y alertó a las autoridades.

Lucas Gil Correa y Tomás Aguirre Velázquez, los dos presuntos ladrones detenidos en Las Heras. (Se pixelan los rostros porque pueden pasar a rueda de personas)

Dos ladrones fueron sorprendidos in fraganti la tarde de este miércoles cuando escapaban con pertenencias robadas de una casa en Las Heras. Un vecino los descubrió cuando se "descolgaban" del techo de la propiedad y dio aviso a las autoridades. Eso permitió su aprehensión y el recupero de los elementos sustraídos.

El episodio tuvo lugar minutos antes de las 15 cuando personal de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras (UEP) realizaba tareas preventivas en la zona de calles Martín Fierro y 25 de Mayo, en pleno centro lasherino, y fueron interceptados por un peatón que les alertó sobre dos sujetos que descendieron del techo de una vivienda de la zona, con un bolso y una bolsa en su poder.

Seguidamente, los efectivos salieron en busca de los sospechosos, a quienes les dieron alcance en la intersección de calles 25 de Mayo y Doctor Leloir. Allí, los aprehendieron y les secuestraron una bolsa celeste con una manguera y una cafetera, así como también un bolso negro que contenía mercadería y otras pertenencias de valor, detallaron fuentes allegadas al procedimiento.

Las pruebas del robo: casa revuelta y pertenencias abandonadas En paralelo, se verificó la casa donde se produjo el robo, donde los funcionarios observaron a simple vista la rotura de un vidrio tipo ventana y, al observar hacia el interior, constataron que estaba todo revuelto y habían diversos objetos tirados en el piso.

Por eso, se comunicaron vía telefónica con el propietario, quien se encontraba en la Zona Este y estaba emprendiendo el regreso a su domicilio. Una vez allí, la víctima, de 72 años, fue asistida por el personal y citada para radicar la denuncia correspondiente en una sede judicial.