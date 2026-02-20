Una mujer sufrió un asalto a mano armada y su padre persiguió y aprehendió a uno de los ladrones en Las Heras

Un hombre atrapó a uno de los ladrones que asaltaron a su hija este viernes en el barrio Belgrano de Las Heras. Secuestraron un arma y recuperaron lo robado.

Un asalto armado a una mujer en su vivienda de Las Heras, terminó la mañana de este viernes con uno de los autores siendo detenido por el padre de la víctima. El hombre redujo al presunto ladrón, quien resultó ser su vecino. Pese a que el cómplice logró darse a la fuga, secuestraron una pistola y se recuperó lo robado.

Fuentes policiales relataron que alrededor de las 8.30 se tomó conocimiento a través de una línea de emergencias 911 sobre gritos de una mujer en una casa de la manzana 2 del barrio Belgrano, ubicado en el distrito de El Resguardo.

Ante eso, se desplazó a personal de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras (UEP) hasta ese lugar y entrevistaron a un hombre, quien relató que su hermana se encontraba dentro de la propiedad y fue sorprendida por dos sujetos, uno de los cuales portaba un arma de fuego.

Acto seguido, mediante amenazas, los sujetos le robaron un ventilador y una tostadora, elementos con los cuales se dieron a la fuga, ya que en medio del atraco llegó el padre de la mujer.

La persecución y aprehensión del ladrón El hombre salió tras los malvivientes en su Peugeot Partner y logró darle alcance a uno de ellos a pocos metros del lugar. De esa forma, no solo realizó la aprehensión ciudadana del individuo, sino que también recuperó las pertenencias que le sustrajeron a su hija, de acuerdo con el procedimiento policial.