Operativo vehicular de alto impacto en el Gran Mendoza: secuestraron motos, autos y labraron más de 100 multas

El operativo se realizó en varios departamentos de manera simultánea. Hubo vehículos retenidos, licencias secuestradas y decenas de personas identificadas.

Un operativo vehicular de alto impacto se desarrolló este miércoles en distintos puntos del Gran Mendoza. El procedimiento preventivo dejó como saldo decenas de autos y motocicletas secuestradas, licencias retenidas a conductores y más de un centenar de multas por infracciones viales.

Las maniobras fueron desplegadas de manera simultánea por personal de Policía Vial en Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo y Lavalle, en el marco de controles preventivos.

El resultado del operativo vehicular Como resultado de los procedimientos, se secuestraron 29 motocicletas y 8 automóviles, además de la retención de licencias de conducir y la confección de más de 100 actas por infracciones.

Durante los operativos también se realizaron controles a decenas de personas, en distintos puntos estratégicos de los departamentos alcanzados por el despliegue.

Nuevo procedimiento en Maipú En tanto, en un procedimiento realizado este jueves en Rodeo del Medio, Maipú, las autoridades informaron la retención de cinco licencias de conducir, en el marco de nuevos controles en la zona.