Lo descubrieron robando cables, intentó escapar y terminó detenido tras ser perseguido por un vecino

El sospechoso intentó escapar luego de ser descubierto robando cables, fue perseguido por la víctima y terminó detenido a pocas cuadras del lugar.

El sujeto fue capturado luego de que la propia víctima saliera a perseguirlo tras descubrir el robo de cables.

Un particular episodio de inseguridad ocurrió durante la noche del viernes en Las Heras, cuando un vecino advirtió que se había quedado sin suministro eléctrico y, al salir de su vivienda para ver qué sucedía, descubrió a dos delincuentes escapando con cables robados. Ante esa situación, decidió perseguirlos por varias cuadras hasta lograr que uno fuera detenido.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 23 sobre calle Damelio, entre Eva Duarte de Perón y Martín Fierro, cuando un hombre de 55 años advirtió repentinamente que su casa se había quedado sin suministro eléctrico.

Salió y encontró a los ladrones escapando Según la reconstrucción policial, el dueño de casa salió inmediatamente a la calle para intentar descubrir qué había ocurrido y en ese momento observó a dos hombres escapando con tramos de cable en las manos.

Cables secuestrados Los sospechosos se dieron a la fuga con los cables robados, tras ser descubiertos por el dueño de la vivienda.

Sin perderlos de vista, comenzó a perseguirlos por calle Eva Duarte de Perón mientras pedía ayuda. La secuencia continuó a través de un descampado hasta llegar a calle Damelio, donde personal de la Guardia Urbana Municipal Las Heras (GUM) logró interceptar a uno de los sospechosos.