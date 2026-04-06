Una ladrona serial se fugó de la domiciliaria que le otorgaron porque estaba embarazada

Una ladrona serial es intensamente buscada luego de que las autoridades descubrieron que se fugó de la detención domiciliaria . La mujer, identificada como Luciana Ayelén Mañaz Saldaña (24), cuenta con amplios antecedentes por robo y actualmente es investigada por un asalto ocurrido el año pasado. Le habían dado el beneficio porque está embarazada .

De acuerdo con la información a la que accedió MDZ , la mujer se tenía que presentar la semana pasada para ser sobreseída en una de las dos causas por las que se encuentra imputada, las cuales se encuentran a cargo del fiscal de Robos, Hurtos Agravados y Sustracción de Automotores Galdo Andreoni .

Pero, previamente, se constató que escapó del domicilio en el que se encontraba detenida. Por ese motivo, el representante del Ministerio Público Fiscal ( MPF ) solicitó su captura y quedó en la orden del día, señalaron las fuentes consultadas.

Mañaz es oriunda del barrio San Martín de la Ciudad de Mendoza y en los últimos cinco años ya fue condenada en tres oportunidades, siempre por cometer delitos contra la propiedad, por lo que ya es conocida por los detectives de Robos y Hurtos.

La última vez que fue sentenciada, en abril de 2023, tuvo que cumplir la pena de manera efectiva, es decir, en la cárcel. No obstante, un año más tarde le otorgaron la libertad condicional y regresó a las calles.

Así, a mediados de 2025, volvió a caer en las garras policiales, en esa ocasión como presunta autora de un asalto a mano armada contra un taxista del Hospital Notti.

El asalto al taxista en Guaymallén

El episodio tuvo lugar el 1 de junio de ese año, pasada la medianoche, cuando una pareja tomó un taxi Chevrolet Prisma, cuyo conductor se encontraba trabajando en las afueras del citado nosocomio pediátrico de calle Bandera de los Andes, Guaymallén.

Acto seguido, le solicitaron al chofer ser trasladados hasta el cruce de calles Bonfanti y Humahuaca, en el distrito de Rodeo de la Cruz. Una vez que llegaron, el hombre que viajaba en la parte trasera tomó por el cuello al trabajador del volante con una mano y con la otra mano le apuntó con un arma de fuego.

hospital notti (2).JPG El hecho de inseguridad por el que está acusada Mañaz Saldaña ocurrió en las paradas de taxis del Hospital Notti. ALF PONCE / Archivo MDZ

Al mismo tiempo, la mujer que lo acompañaba —para los investigadores se se trataría de Mañaz Saldaña— abrió la puerta del conductor y le sustrajo dos celulares Samsung, una terminal de cobro de Naranja X, la billetera con su DNI, un encendedor, dos cables USB, un cargador para vehículos, una campera Adidas y 120.000 pesos en efectivo.

Una vez con el botín en su poder, los malvivientes se dieron a la fuga, perdiéndose de vista por entre las calles de ese sector guaymallino. Más allá de eso, terminarían siendo identificados y puestos a disposición de las autoridades.

Meses después del atraco, a la mujer le dictaron la prisión preventiva, pero la Justicia le permitió cumplir con la medida cautelar en su domicilio, ya que se encontraba embarazada. En ese contexto, la mujer escapó de la vivienda y terminó nuevamente en la orden del día.