Rosario: detuvieron a un hombre por agredir a una moza en un bar

La agresión ocurrió en un bar del centro de Rosario y quedó registrado por cámaras. La moza sufrió lesiones en el rostro y realizó la denuncia.

Un hombre fue detenido tras agredir físicamente a una moza en el bar Leuda de Rosario.

Un violento episodio se registró este jueves en Rosario, donde un hombre fue detenido tras agredir físicamente a una moza en un local comercial del centro de la ciudad. Se trata del bar Leuda, ubicado sobre calle Sarmiento al 700, cuando el agresor realizó un pedido y, momentos después, golpeó en el rostro a la trabajadora sin motivo aparente.

La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del local, material que fue clave para identificar al atacante -de aproximadamente 40 años de edad- y avanzar con su detención horas más tarde.

La moza sufrió lesiones Como consecuencia de la agresión, la joven sufrió lesiones en el tabique nasal y en el pómulo izquierdo, por lo que debió recibir atención médica y radicó la denuncia correspondiente.

Tras el ataque, el hombre se retiró del lugar, pero fue localizado poco después por efectivos policiales, quienes procedieron a su arresto.

Compañeras de la víctima señalaron que no sería la primera vez que el sujeto protagoniza situaciones conflictivas en el bar. “Habitualmente quiere irse sin pagar. Por eso mi compañera le preguntó cómo iba a abonar, y al ver que ella se quedó esperando, se levantó y la golpeó sin motivo”, relató una de las empleadas.