El video de un robo "exprés": delincuentes aprovecharon y abordaron a dos jóvenes que esperaban a su amiga

Una mujer compartió en redes el video de un robo en la puerta de su casa. En pocos minutos, delincuentes abordaron a dos jóvenes que esperaban a su hija.

El robo ocurrió en apenas segundos en la localidad de Cañada de Gómez.

Un robo en pocos segundos fue registrado por las cámaras de seguridad de una casa en Cañada de Gómez, Santa Fe. La dueña del inmueble compartió las imágenes del asalto y describió a los delincuentes como "ratas". Según su relato, las víctimas son amigos de su hija.

El video del robo, cometido en apenas unos cuantos segundos, fue compartido por la misma persona que denunció el caso. En este se puede ver cómo los delincuentes abordaron a las víctimas mientras estaban estacionadas en la calle sobre una motocicleta, presuntamente esperando a su amiga, hija de la denunciante.

El video del robo Cañada de gomez En ese momento, quien manejaba la motocicleta huyó, pero dejó en el camino a su acompañante, quien sufrió el robo.

En redes sociales, algunos comentarios daban por hecho que quienes fueron asaltados eran repartidores, y exigieron " esperar a los delivery afuera, aunque se caguen de frío". Sin embargo, la mujer que subió el video explicó que "o son delivery, son amigos de mi hija".