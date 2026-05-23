Detuvieron a un hombre de 71 años que fingía problemas para caminar para robar en un sanatorio de Recoleta

Un ciudadano peruano de 71 años fue detenido en el barrio porteño de Recoleta acusado de fingir dificultades para caminar para ingresar a un reconocido sanatorio privado y cometer robos dentro del establecimiento .

Según el parte policial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el hombre utilizaba un bastón para aparentar problemas de movilidad y así entrar al centro de salud ubicado sobre la calle Azcuénaga al 800.

El hecho fue advertido por efectivos de la División Investigaciones Comunales 2, que realizaban recorridas preventivas por la zona y observaron una discusión en la vía pública entre personal de seguridad privada y el sospechoso.

Tras intervenir, los policías se entrevistaron con el jefe de seguridad del sanatorio, quien explicó que el acusado ya había sido identificado en grabaciones de las cámaras de seguridad luego del robo de un teléfono celular.

De acuerdo con la denuncia, el hombre ingresaba al establecimiento simulando ser un paciente con dificultades para movilizarse y aprovechaba momentos de distracción para concretar los ilícitos.

Qué resolvió la Justicia

Luego de la identificación del sospechoso, los efectivos procedieron a demorarlo y realizaron una consulta con el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°16, a cargo de Mariano Iturralde, con intervención de la Secretaría 111 de María Turconi.

La Justicia dispuso la detención del hombre y la identificación de la damnificada por el robo del teléfono celular.