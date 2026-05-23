Murió un hombre tras ser arrollado por una formación del tren Roca en Barracas e investigan qué pasó

El accidente ocurrió sobre el ramal Temperley, a la altura del barrio porteño de Barracas. La víctima falleció en el lugar y trabajaron equipos del SAME, Bomberos y la Policía Federal.

Un hombre murió este sábado por la mañana tras ser arrollado por una formación del tren Roca en el barrio porteño de Barracas. El hecho ocurrió en la intersección de la Avenida General Tomás de Iriarte, Santa Magdalena y Goncalves Días, en una zona correspondiente al ramal Temperley.

Según informaron fuentes del SAME a la Agencia Noticias Argentinas, personal médico acudió al lugar y constató el fallecimiento de la víctima, un hombre mayor de edad. Por el momento, no trascendieron más detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre las causas del accidente.

Cómo ocurrió el accidente en el tren Roca La formación involucrada había salido desde Estación Constitución con destino a Bosques y trasladaba pasajeros al momento del accidente. Pese al operativo desplegado en el lugar, no se registraron demoras en el servicio debido a la disposición de vías existente en ese sector.

Tras el impacto, efectivos de Bomberos de la Ciudad participaron de las tareas de asistencia y evacuaron a los pasajeros de la formación.