Quién era Eduarda, la anestesista de 37 años que murió misteriosamente en Corrientes

La provincia de Corrientes permanece conmocionada tras la muerte de Eduarda Fátima Bergalli , la médica anestesista de 37 años cuyo cuerpo fue hallado en el patio de su vivienda en la localidad de Esquina.

El caso es investigado por la Justicia correntina, que busca determinar las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento. Mientras tanto, la noticia generó una fuerte repercusión entre vecinos, colegas y pacientes que comenzaron a despedirla públicamente a través de redes sociales y mensajes de condolencias.

Bergalli era reconocida en la región por su trabajo como anestesióloga y por su especialización en medicina para el tratamiento del dolor. Desarrollaba su actividad profesional en Rasus, un centro médico ambulatorio ubicado en Goya, donde atendía a pacientes con dolores crónicos, enfermedades oncológicas y distintos cuadros complejos.

En publicaciones difundidas por el propio centro médico, la profesional explicaba el enfoque que guiaba su trabajo diario. “Si vivís con dolor, sabés lo agotador que puede llegar a ser. Por eso decidí dedicarme exclusivamente a la medicina para el alivio del dolor”, expresaba en uno de los videos publicados en redes sociales.

También sostenía que el objetivo de su tarea iba más allá de una prescripción médica. “Aprendí que tratar el dolor no es solamente aliviar un síntoma, es también devolverte la calidad de vida, energía y la esperanza ”, afirmaba.

La conmoción de los vecinos y pacientes

Tras conocerse su muerte, distintos vecinos compartieron mensajes bajo la consigna “Esquina está de luto”, donde destacaron su compromiso profesional y la cercanía que mantenía con sus pacientes.

Uno de los testimonios que más repercusión generó fue el de María de los Ángeles, hija de una paciente atendida por Bergalli. En un mensaje difundido en redes sociales, recordó el acompañamiento que la médica brindó durante la enfermedad de su madre.

“Excelente profesional, una calidad humana increíble. Tuvimos la dicha de que atiendas a mamá. Siempre educada, amorosa y cariñosa”, escribió María de los Ángeles, la hija de una de sus pacientes.

En su emotivo mensaje, recordó un tierno gesto de Bergalli: “Me vuelve a la mente cuando fuiste al sanatorio y te despediste de mamá con tanto cariño, besándole la frente y hablándole con mucho amor. Seguro veías en ella a tu propia mamá, que también falleció de cáncer”.

Los detalles de la misteriosa muerte de la anestesista

El cuerpo de Eduarda fue encontrado la mañana del pasado miércoles en su casa. El operativo se inició tras un llamado a los Bomberos Voluntarios y a la Comisaría Primera que alertaba sobre la presencia de humo y presuntos gritos de auxilio en la vivienda de la víctima.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que no había ningún incendio, pero descubrieron a la mujer tendida en el suelo del patio. A pesar de que el personal de bomberos realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante diez minutos, la médica ya no presentaba signos vitales y, aparentemente, llevaba un tiempo fallecida.

En el interior de la propiedad, por otro lado, se encontraba la pareja de la víctima, quien declaró ante las autoridades que había hallado a Bergalli con una soga al cuello sujeta a una columna de cemento. No obstante, los detectives comenzaron a notar que la casa presentaba objetos revueltos y un desorden generalizado.

Además, la policía incautó teléfonos celulares, manuscritos y una presunta carta de despedida, elementos que serán sometidos a peritaje para determinar su autenticidad y contenido.

El fiscal Gustavo Mosquera, a cargo del caso, ordenó preservar la escena y realizar las pericias correspondientes. La causa fue caratulada como averiguación de causal de muerte.

Por otro lado, el cuerpo de la anestesista fue trasladado a la ciudad de Corrientes para que el Instituto Médico Forense realice la autopsia, cuyo resultado se considera determinante para esclarecer si se trató de una determinación personal o de un hecho violento.