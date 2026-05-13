El servicio del Tren Roca se vio afectado por una persona atropellada en la zona de Wilde

Un grave incidente ocurrido esta mañana en la zona de Wilde, partido de Quilmes, provocó importantes complicaciones en la operación del Tren Roca.

Debido a un grave incidente registrado esta mañana, el servicio del Tren Roca presentó complicaciones en su recorrido habitual. Alrededor de las 9.45 una formación atropelló a una persona en la zona de Wilde, partido de Quilmes, lo que obligó a la empresa Trenes Argentinos a reducir el servicio por seguridad y para permitir las tareas de emergencia.

Las consecuencias del accidente Como consecuencia directa, se determinó que el ramal que une La Plata con Plaza Constitución operara de manera limitada únicamente entre las estaciones de Quilmes y la capital bonaerense. Esta alteración en el trayecto provocó importantes demoras y cancelaciones, afectando a miles de pasajeros que se dirigen hacia la Ciudad de Buenos Aires.