Cristina Kirchner recibió el alta del Sanatorio Otamendi, tras dos semanas internada

Tras dos semanas de internación, Cristina Kirchner recibió el alta del Sanatorio Otamendi, luego de estar sometida a estudios por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada e íleo postoperatorio.

"Informamos que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner finalizó su internación por su cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada e íleo postoperatorio, por lo que ha sido dada de alta", precisaron las autoridades médicas.

"Previamente se retiró el drenaje peritoneal y pasó a tratamiento antibiótico vía oral. Será seguida en domicilio por su equipo médico personal", se agregó en el parte que brindó este sábado por la tarde.

La expresidenta debe regresar a su departamento de la calle San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria por la condena en la causa Vialidad.

El último parte médico había sido informado el 29 de diciembre, cuando se hacía hincapié en que la exvicepresidenta debía continuar con cuidados en el establecimiento, a la espera de nuevas mejoras.

Cristina, de 72 años, ingresó el 20 de diciembre al Sanatorio Otamendi tras presentar dolores abdominales agudos en su casa. A las pocas horas los doctores autorizaron una cirugía de urgencia.

Una vez que esté en su casa, mantendrá las mismas restricciones que tenía previo a su internación. El 18 de diciembre la Corte Suprema de Justicia ratificó que ladeberá continuar con el uso de una tobillera electrónica mientras cumple la condena a seis años de prisión bajo la modalidad de arresto domiciliario.

Paralelamente, la Corte consideró abstracto analizar los cuestionamientos sobre el régimen de visitas en el departamento del barrio porteño de Constitución. A criterio de los cortesanos, la discusión perdió vigencia luego de que el Tribunal Oral Federal 2 modificara las condiciones impuestas, tras la difusión de fotografías en redes sociales donde se veía a la expresidenta reunida de manera simultánea con un grupo de economistas. Solo se le autorizó el uso de la terraza durante dos horas por día.