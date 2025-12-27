La familia de Nahuel Gallo apuntó contra el kirchnerismo y le reclamó a Cristina que pida su libertad a Maduro

Días después de cumplirse un año de su detención ilegal en Venezuela , familiares del gendarme argentino Nahuel Gallo le reclamaron a Cristina Kirchner que se contacte con el presidente Nicolás Maduro para que lo liberen de la prisión que está alojado en las afueras de Caracas.

Mediante un posteo en redes sociales, Kevin , uno de los hermanos del oficial, cuestionó a la senadora K Lucia Corpacci , quien el viernes pidió la excarcelación de la expresidenta, presa en su casa por corrupción, y del exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, condenado por múltiples causas contra el Estado.

“Por qué la señora Lucía Corpacci en vez de pedir algo ridículo y por alguien que fue arrestada por Corrupción ayuda y pide la pronta liberación del GENDARME NAHUEL AGUSTIN GALLO?”, escribió Kevin en su cuenta de Facebook.

La legisladora es de Catamarca, la misma provincia de Gallo y su familia, por lo que generó un fuerte revuelo en la zona esta reacción.

“Ella le podria pedir a la Señora Cristina Kirchner que levante su teléfono y hable por el gendarme ARGENTINO, ya que ellos defienden tantos los derechos humanos y al pueblo, por que no hablan y defienden por NAHUEL?? Acaso no es Argentino?”, planteó y agregó: “Hace mas de 1 AÑO Nahuel esta detenido en Venezuela señora Lucía Corpacci y no fue capaz de hablar o preocuparse por el, el es un Catamarqueño como todos nosotros señora Senadora. Solo pido que piense un poco en la familia y en Nahuel que esta arrestado injustamente en un país que su amiga Cristina es amiga del Dictador Nicolas Maduro”.

Este jueves, el régimen de Nicolás Maduro liberó a 71 presos políticos que habían sido detenidos en el marco de las protestas posteriores a las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela. Así lo informó el Comité de Madres en Defensa de la Verdad. Se trata de un contexto de pleno crecimiento de la tensión con Estados Unidos, que incrementa su presencia militar en el Caribe. La última decisión similar había ocurrido el 13 de agosto, cuando 13 activistas opositores fueron excarcelados bajo medidas judiciales alternativas.

De acuerdo con un comunicado del colectivo de madres, fueron liberados 65 hombres que permanecían detenidos en el penal de Tocorón, en el estado Aragua; tres mujeres alojadas en el Centro Penitenciario Femenino La Crisálida, en Miranda; y tres adolescentes recluidos en La Guaira. Si bien celebraron la medida, las integrantes del comité la consideraron “insuficiente” y reclamaron una amnistía general que garantice la liberación total de todas las personas arrestadas tras los comicios de julio del año pasado.

Por el momento no hay precisiones sobre muchos presos políticos de otras naciones, como el caso de Gallo, quien se encuentra en una cárcel cercana a Caracas.

En los últimos días, la pareja del efectivo, María Alexandra Gómez, denunció que existe información sobre “la tortura psicológica” que sufren las personas “retenidas ilegal y arbitrariamente” en la cárcel El Rodeo I.

“Las amenazas de muerte hacia ellos quienes están vulnerados de sus Derechos Humanos, hablan más del grado de violencia que dan los custodios y directores”, posteó.