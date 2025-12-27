Milei tildó la aprobación del Presupuesto y la Ley de Inocencia Fiscal como un "hito histórico" y anunció nuevas reformas

El presidente Javier Milei calificó la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal como un “hito histórico” y anunció que se vienen nuevas reformas el próximo año.

"Se terminó la estafa de la política a los argentinos de bien", afirmó el mandatario, quien ponderó que el nuevo presupuesto garantiza el déficit cero como norma inquebrantable.

"Lo primero que hay que entender es que en el déficit cero hay una cuestión moral (..) Si vos tenés, lo vas a tener que financiar y si lo hacés con deuda es como si nos fuéramos de fiesta y cuando llega el momento de pagar la cuenta, la tiene que pagar mi nieto. Porque la deuda son impuestos futuros que la pagan las generaciones que ni siquiera nacieron", resaltó.

Milei indicó que la ley de Inocencia Fiscal "restaura un principio constitucional básico". En ese sentido, aseguró que la anterior norma consideraba a los contribuyentes como "culpables hasta que demostraran lo contrario".

“La política había llegado a un nivel de perversión donde había vulnerado una cuestión constitucional básica en el derecho, que era la presunción de inocencia y por eso adopta un ribete verdaderamente histórico que los argentinos hayamos recobrado el principio de inocencia”, enfatizó. La nueva ley penal tributaria busca simplificar trámites, reducir la carga administrativa en el Impuesto a las Ganancias y redefinir el vínculo entre el Estado y el sector privado.

El jefe de Estado elogió a su equipo negociador en el Congreso, tras el éxito legislativo: "Sin las personas que constituyen todo este equipo, esto sería imposible. Siento el privilegio de estar rodeado de profesionales de una calidad superlativa". Sin embargo, subrayó la labor de la jefa del bloque violeta, Patricia Bullrich: “Su tarea fue descomunal".

De cara a los objetivos propuestos para el próximo año, el líder libertario adelantó: "Tenemos ya un plan de comisión para el caso de la modernización laboral y estamos trabajando también en la nueva ley de glaciares para poder delegar a las provincias que determinen cual es la zona de paredes glaciares y así dar un fuerte impulso a las actividades vinculadas, por ejemplo a la minería. También ahora que ya tenemos Presupuesto, estamos en condiciones de trabajar en la reforma tributaria y obviamente todo lo que tiene que ver con el enriquecimiento de las penas en el Código Penal".

