Identifican un intenso cruce de llamados entre Javier Milei y Mauricio Novelli cuando lanzaron $LIBRA

El escándalo del memecoin Libra no le pierde pisada a Javier Milei y le sigue tendiendo sinsabores. Ahora se descubrió a partir de peritajes que el Presidente y uno de los lobistas de la cripto fallida Mauricio Novelli intercambiaron al menos una veintena de llamadas la noche del lanzamiento formal.

Según las pericias quedó demostrado que tanto Milei como Novelli, además de la secretaria general de la presidencia Karina Milei, cruzaron frenéticos llamados entre Dallas y Buenos Aires. De hecho antes de la difusión de Libra hubo cinco llamados de Novelli y el dúo presidencial. Luego, a las 19:02 del 14 de febrero de 2025 Milei publicaría su célebre tuit impulsando la cotización del memecoin de modo exponencial, dejando un tendal de ahorristas sin su dinero.

Novellí tuvo llamados con Milei hasta las 19:01 y luego ese cruce de comunicaciones se pausa hasta bien entrada la noche cuando las redes se hacían eco del criptoescándalo. La gran duda que los peritos aún no pudieron develar es saber quien le dio al primer mandatario código de 44 dígitos que debía publicar en sus redes para promocionar la compra del criptoactivo.

Entre el viernes 14 de febrero y la madrugada argentina del 15 hubo más de una veintena de llamadas entre Novelli, Karina Milei y el Presidente, según confirman a Clarín fuentes judiciales.

La investigación también reveló que Mauricio Novelli tuvo además diálogo con el empresario de Singapur Julián Peh de Kip Protocol, otra de las firmas que tuvieron a cargo el lanzamiento del proyecto. Según se desprende de las pesquisas, el singapurense recibió de Novelli un comunicado en inglés que debía publicar en sus redes institucionales para despegar a Milei del escándalo que había estallado.

La noche del lanzamiento de Libra, cuando Novelli estaba en Dallas, junto a él se hallaba su socio Manuel Terronés Godoy, quien presenció cada uno de los llamados. Ellos dos no estaban solos. En esa lujosa habitación del hotel Ritz Carlon en Dallas, estaba nada menos que el creador del Memecoin Hayden Davis. Novelli y Godoy intentaron que Davis hablara públicamente para exculpar a Milei pero no lo lograron esa noche.

Por otra parte, los peritos informáticos dieron cuenta de que Novelli estaba al tanto de la entrevista que le concedió Milei a Jonatan Viale en TN, recordada por la interrupción de Santiago Caputo. En la conversación previa que mantuvieron, el lobbista habría recomendado al presidente qué decir y qué callar sobre la maniobra.