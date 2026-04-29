Daniel Hadad cuestionó duramente a funcionarios de Milei y criticó el vínculo con la prensa

En diálogo con Luis Novaresio, el empresario de medios Daniel Hadad cuestionó el tono del oficialismo hacia los medios y advirtió sobre los riesgos de esa dinámica. A su juicio, el enfrentamiento con la prensa suele ser una señal temprana en procesos de concentración de poder.

“El presidente tiene algunos funcionarios que no están a la altura”, sostuvo, y deslizó que existe una narrativa que impulsa la idea de conspiraciones. En ese marco, relativizó la situación actual, aunque dejó una advertencia: “Quiero creer que es algo pasajero”.

El empresario también puso el foco en la relación entre Milei y Mauricio Macri, a quien atribuyó un rol clave en la llegada del actual mandatario al poder.

Hadad sugirió que, en recientes apariciones públicas, Milei habría marcado distancia del ex presidente, lo que abre interrogantes sobre el futuro político del oficialismo. “La pregunta es si va a ir con una coalición amplia o con el núcleo más duro del libertarismo”, planteó.

Daniel Hadad sobre el futuro electoral

En ese contexto, también expresó sospechas sobre la eventual eliminación de las PASO, medida que, según dijo, podría responder más a una estrategia política que a una simplificación del calendario electoral.

Escepticismo político y críticas al oportunismo

Durante la entrevista, Hadad dejó entrever una mirada crítica sobre ciertos dirigentes que cambian de espacio político con facilidad. Sin nombrarlos, cuestionó esas conductas y deslizó que responden más a conveniencias coyunturales que a convicciones.

“Estoy siendo más escéptico”, resumió, en un tono que combinó ironía con preocupación sobre la calidad del sistema político.

Cristina Kirchner y un posible fin de ciclo

Por último, se refirió a la situación de Cristina Fernández de Kirchner y consideró que atraviesa una etapa de declive político. Según su análisis, la menor capacidad de convocatoria sería un indicio de ese desgaste.

Hadad sostuvo que la ex mandataria podría optar por correrse del centro de la escena para permitir una renovación dentro del peronismo. “Puede tener la inteligencia suficiente para no obstaculizar una actualización”, evaluó.