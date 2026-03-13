Javier Milei irá el lunes a Córdoba y se mostrará con Manuel Adorni en medio del escándalo

Mientras todavía permanece en Estados Unidos con algunas actividades protocolares, se confirmó que el lunes reaparecerá públicamente el jefe de Gabinete, Manuel Adorni . El exvocero, asediado en redes y con causas judiciales en contra por el uso del avión presidencial para llevar a su esposa a Estados Unidos y el alquiler de un avión privado para viajar con ella y su familia a Punta del Este, regresará este fin de semana a la Argentina.

Será de los últimos funcionarios que regresen al país. De hecho, Javier Milei el miércoles ya estaba en Chile por la asunción de su par trasandino José Antonio Kast y ya está en España por un foro de derecha.

Ante el arribo del mandatario y su ministro coordinador, la organización libertaria ya dispuso que el jefe de Estado visite Córdoba . El presidente disertará en la Bolsa de Comercio de esa provincia, de importante respaldo popular para el fundador de LLA.

Para el Gobierno, “el tema Adorni es algo terminado”. Este viernes el ministro de Economía Luis Caputo calificó el episodio de Estados Unidos como “irrelevante” ya que “no le costó un peso al Estado” transportar a la mujer del expanelista.

Pese a que la estrategia oficial era “no prestarse a las críticas en redes”, el Ejecutivo se abroqueló ayer por la tarde para defender a Adorni. Se trató de un pedido formal de los Milei para intentar revertir los embates contra su principal aspirante a competir por la Capital Federal. De igual modo, se sostienen los pedidos de interpelación en el Congreso y ya la justicia empezó a pedirles explicaciones a la Casa Rosada.

A partir de ese evento del presidente, la reunión de la mesa chica que tenía previsto encabezar Adorni se postergó para el martes, momento en el cual el Gobierno volverá a mostrar que no hay internas con alguna foto o gesto que intente aplacar las tensiones nítidas entre la facción que responde a la secretaria general y el asesor Santiago Caputo. En ese cónclave, los funcionarios definirán cuáles temas y cómo se afrontará el debate parlamentario con la agenda que impulsa el oficialismo.

Mientras tanto, perdura “la caza de brujas” en Balcarce 50. Fuentes que responden a la hermana de Milei afirman que el video que se filtró con Adorni y su familia subiendo al jet privado fue provisto por “Las Fuerzas del Cielo” que comanda el consultor, mientras que desde ese sector critican esa hipótesis y dan cuenta de presuntas “bandas kirchneristas” que subsisten en la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la ANAC.