Luis Caputo dijo que el escándalo de Manuel Adorni es "irrelevante" y negó anuncios para jubilados: "No podemos darnos el lujo"

El ministro de Economía, Luis Caputo , negó que el escándalo que encabeza el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , “haya opacado” la realización del Argentina Week, el foro de inversiones que protagonizó Javier Milei en Estados Unidos durante la semana.

“No quedó opacada por lo de Adorni. Que acá el periodismo se haya enfocado en algo irrelevante, es otra cosa”, aseguró el funcionario, en su regreso al país. Se trata de los dos polémicos viajes que tienen en el ojo de la tormenta al exvocero por la participación de su esposa en la comitiva oficial rumbo a Miami y Nueva York, como así también el uso de un avión privado a Punta del Este.

“No le costó ni un centavo a los argentinos”, afirmó el titular del Palacio de Hacienda, en diálogo con TN. “Es una persona extraordinaria, integra, honesta, super trabajador y excelente profesional. Lo banco a muerte”, resaltó “Toto”.

Caputo indicó que él se concentra “en el fondo de las cosas” en torno al caso Adorni y consideró válido que "la gente puede disentir en las formas". "Moral si hubiera gastado plata a los argentinos. Por ahí no queda bien, pero son formas que pueden no gustar", agregó.

Consultado sobre el índice de inflación de febrero, que dio 2,9% y significó otro mes que no desciende el índice de precios que mide el INDEC, el ministro puntualizó en que “la suba de la carne pegó y las tarifas también”.

“Nos preocupa y nos ocupa”, señaló el economista, quien, de igual modo, ponderó el plan macroeconómico del Gobierno como método para evitar que escale el problema inflacionario: “Mientras la política monetaria siga mejorando, seguirá habiendo inflación a la baja. Se siguen haciendo los deberes, no hay déficit fiscal”.

En ese sentido, indicó que “la inflación va a terminar convergiendo a niveles internacionales, más temprano o tarde”.

Caputo reconoció que la baja de precios “se ralentizó desde el año pasado por el ataque político”, tal como adelantó ayer MDZ. “Ese ataque furioso implicó una dolarización del M2 de un 50% que no se había dado nunca. Tuvo sus consecuencias en el nivel de crecimiento, el PBI creció al 4,4% pero podría haber crecido al 6 o 7%. Nos hizo retroceder unos casilleros, pero estamos encaminados para mejorar eso”, vaticinó.

En tanto, dijo que la proyección de un índice por debajo del 1% podría demorarse a septiembre u octubre, a diferencia de lo que dijo Javier Milei que puso como fecha, como tarde, agosto.

Ante la pregunta sobre un impacto inflacionario a causa de la guerra en Medio Oriente y la escasez de circulación del petróleo, respondió: “Estamos viendo un shock externo fenomenal a cualquier Argentina de otro momento la hubiera sacado de la cancha. Argentina tenía la economía tan golpeada, acá impactaba más. El Banco Central no ha dejado de comprar dólares y el Riesgo País está estable”.

A su vez, negó que haya una situación de “estanflación”, es decir que haya aumento de inflación y estancamiento de la economía. “La situación está mejor, lo que no quiere decir que no haya gente que la esté pasando mal”, planteó el miembro del Gabinete, quien añadió: “Necesitamos que el país se recupere lo antes posible. Hay mucha gente que la pasa mal, somos conscientes de eso. Hemos sacado leyes que el crecimiento se expanda lo más rápido posible”

Para Caputo, “Argentina ha captado la atención del mundo” y “no hay razón para pensar que las cosas saldrán mal, salvo los fantasmas del pasado”.

Además, negó “ruido” de empresarios por las críticas reiteradas de Milei a algunos empresarios. “El discurso del presidente cayó bárbaro, salieron entusiasmadísimos”, opinó

Ante la pregunta del incremento de la morosidad en la población, lo atribuyó “al coletazo del año pasado”, es decir al presunto plan desestabilizador de la oposición.

“Alguna gente tuvo dificultad, eso se irá acomodando”, pronosticó Caputo, quien, con alusión a las jubilaciones, respondió: “Por ahora ninguna porque es un tema de caja. No tenemos las mismas herramientas que tienen cualquier hacedor de un país desarrollado”.

“Tenemos que manejarnos con lo que tenemos, no podemos darnos el lujo que es subir jubilaciones o bajar impuestos”, concluyó.