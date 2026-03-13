Cuándo podría medir la inflación por debajo de 1% según Luis Caputo

El ministro de Economía, Luis Caputo , confirmó que el Gobierno "esperaba y sabía" que la inflación de febrero iba a alcanzar el 2,9% . "Claro nos preocupa pero nos ocupa", dijo en una entrevista tras su regreso del Argentina Week.

El funcionario identificó dos componentes específicos del aumento de precios durante febrero. "La suba de la carne pegó, así como la suba de las tarifas también", señaló Caputo, reconociendo factores concretos que incidieron en el índice mensual.

Pese a estos aumentos, el ministro enfatizó que la administración mantiene su enfoque en los mecanismos de control: "Pero la política monetaria del Banco Central (BCRA) apunta a tener los niveles de inflación más bajos posibles".

Consultado acerca de la proyección presidencial de inflación cero en agosto , el ministro respondió con cautela: "Podría ser, tranquilamente. Es difícil predecir el cuándo en los índices. Pero no me preocupa. Si no es agosto, será septiembre u octubre ".

Simultáneamente con la difusión del dato inflacionario, el Gobierno obtuvo noticias alentadoras en materia financiera. En una licitación estratégica, el Ministerio de Economía logró refinanciar más del 100% de los vencimientos programados , además de colocar aproximadamente 150 millones de dólares en un bono denominado en moneda extranjera.

Caputo vinculó este resultado con los esfuerzos de control monetario: "La cantidad de pesos está muy controlada y viene creciendo por debajo de la inflación, y eso terminará en una inflación más baja. Se sigue haciendo los deberes, no hay déficit fiscal y la inflación va a terminar convergiendo en los niveles internacionales".

La recuperación después del "ataque político"

El ministro contextualizó el escenario actual en relación a eventos anteriores del ciclo político. Según su perspectiva: "La inflación se ralentizó desde el ataque político del año pasado, desde las elecciones. Hasta junio la inflación bajó al 1,5% pero vino ese ataque furioso y decantó en una dolarización. Cayó la demanda de nuestra moneda y subieron los otros precios".

Caputo también mencionó los efectos de ese período en el riesgo país: "El mismo riesgo país estaba en 500 y pico y se fue a 1.500. Ese ataque político nos hizo retroceder algunos casilleros pero ahora estamos encaminados de nuevo".

¿Estancamiento económico o recuperación?

Cuando le preguntaron si coexisten en Argentina la inflación y el estancamiento económico, Caputo fue categórico en su negación: "No, y eso no lo digo yo, sino los números. Es dato, no es opinable". El ministro apuntó al crecimiento económico y las perspectivas, asegurando expectativas de expansión de 1% por trimestre.

No obstante, Caputo reconoció las dificultades que enfrenta parte de la población: "Hay mucha gente que la pasa mal, somos conscientes de eso". Finalizó señalando que "la velocidad de la recuperación hace al quehacer de todos, el gobierno nacional, gobernadores, municipal y la gente en general".