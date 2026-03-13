El Gobierno adjudicó US$101 millones en la segunda vuelta del BONAR 2027

La Secretaría de Finanzas comunicó los resultados de la segunda vuelta de licitación del BONAR 2027 (AO27), en la que se adjudicó un total de US$101,20 millones de las ofertas recibidas por US$217,82 millones.

En el marco de la política de financiamiento del Estado, la Secretaría de Finanzas completó el proceso de licitación para la emisión del Bono Argentino en dólares estadounidenses (BONAR) con vencimiento en 2027. Durante esta segunda vuelta, se concretó la adjudicación de valores por US$101,20 millones efectivos.

El proceso contó con una participación significativa de oferentes, quienes presentaron propuestas por un monto agregado de US$217,82 millones. Esta demanda refleja el interés del mercado en los instrumentos de deuda emitidos por el Estado, lo que permitió llevar a cabo una licitación con características competitivas.

Datos clave de la licitación Ofertas Recibidas: US$217,82 millones

Monto Adjudicado: US$101,20 millones

Factor de Prorrateo: 46,46%

Tasa TIREA: 5,59%

TNA (Tasa Nominal Anual): 5,45%

Monto Hard Dólar: US$100 millones

Fecha Hard Dólar: 29 de octubre de 2027 El factor de prorrateo del 46,46% indica que los oferentes cuyos precios fueron aceptados en la licitación recibieron aproximadamente el 46,46% de los montos que solicitaron en sus propuestas. Este mecanismo es una herramienta estándar en procesos de colocación de valores cuando la demanda supera significativamente la oferta disponible.

Respecto a las condiciones financieras, el BONAR 2027 presenta una tasa TIREA de 5,59%, equivalente a una TNA de 5,45%. Estas tasas reflejan las condiciones de mercado al momento de la licitación y el perfil de riesgo del instrumento. La fecha de Hard Dólar, fijada para el 29 de octubre de 2027, determina el momento en el cual el Estado recibirá los fondos por US$100 millones en dólares estadounidenses.