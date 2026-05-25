ATM: hasta cuándo se puede pagar el Impuesto Automotor y cómo hacerlo online
ATM confirmó las fechas a tener en cuenta para pagar el Impuesto Automotor. Se puede hacer online. Cómo obtener el Libre Deuda.
La Administración Tributaria Mendoza (ATM) informó que hasta el 29 de mayo se puede abonar en término la segunda cuota del Impuesto Automotor 2026. El boleto se puede obtener y pagar a través de los botones “Descargar boleto” y “Pagar online” en la web de ATM.
Se trata de la segunda cuota. El boleto se puede obtener y pagar a través de los botones “Descargar boleto” y “Pagar online” en www.atm.mendoza.gov.ar.
El vencimiento de la segunda cuota opera del 22 al 29 de mayo. Los vencimientos de la tercera, cuarta y quinta cuota serán del 27 al 31 de julio, del 24 al 30 de septiembre y del 24 al 30 de noviembre, respectivamente.
Cómo pagar el Impuesto Automotor con descuento
Los objetos que no posean deuda al 31 de diciembre de 2025 tendrán 10% de descuento; un adicional de 10% si también estuvieron al día al 31 de diciembre de 2024, y otro 10% si el contribuyente no posee deuda exigible o si esta se encuentra regularizada al 31 de diciembre de 2025 respecto de todas sus obligaciones.
Modalidades de pago para el impuesto en ATM y las fechas clave
- Sitio web de ATM
- Pago en línea con tarjetas.
- Código QR en el boleto, a través del canal E-Pagos y billeteras virtuales 3.0.
- Adhesión al pago electrónico
- Red Link.
- Red Pago Mis Cuentas.
- Pago con boleto
- Pago Fácil.
- Rapipago.
- Bolsa de Comercio de Mendoza.
Las fechas a tener en cuenta son las siguientes:
Cuota 2: hasta el 29 de mayo.
Cuota 3: hasta el 31 de julio.
Cuota 4: hasta el 30 de septiembre.
Cuota 5: hasta el 30 de noviembre.