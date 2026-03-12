La inflación de febrero fue de 2,9% y no pudo cubrir la expectativa a la baja

La inflación del mes de febrero llegó al 2,9%, según el informe publicado por el Indec en su Índice de Precios al Consumidor ( IPC ) y no pudo perder fuerza tras ocho meses consecutivos de subida con una progresión de 1,6% en junio; 1,9% en julio; 1,9% en agosto; 2,1% en septiembre; 2,3% en octubre, 2,5% en noviembre, 2,8% en diciembre y 2,9% en enero.

La medición sobre los últimos 12 meses marcó un 33,1%, con lo que hilvanó el cuarto mes consecutivo de suba, tras el 31,3% de octubre, 31,4% de noviembre, 31,5% de diciembre y 32,4% de enero.

La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (6,8%), principalmente por la suba de tarifas de gas, agua y electricidad en la mayoría de las provincias y la modificación de los esquemas de beneficiarios de tarifa con y sin subsidio.

El dato es relevante porque fueron los precios regulados los que elevaron el índice (4,3%). La IPC núcleo (3,1%) también arrastró hacia arriba y fueron los estacionales los que provocaron que la suba no sea mayor (-1,3%).

La segunda división con mayor aumento fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (3,3%). En cambio Bebidas alcohólicas y tabaco (0,6%) y Prendas de vestir y calzado (0,0%) tuvieron desempeños a la baja.

inflacion feb

El resultado estuvo unas décimas por sobre con las estimaciones de consultoras privadas y del mercado anticipaban en promedio que la inflación de febrero sería del 2,7%, tal como lo reflejó el relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publica el Banco Central de la República Argentina.

Entre las consultoras privadas también predominó un escenario de inflación cercana al 3%, aunque con algunas diferencias según la metodología de medición y la evolución de los precios hacia el cierre del mes. La consultora EcoGo estimó una suba de precios de 3% mensual, de acuerdo con su Relevamiento de Precios Minoristas. El informe señaló que el índice estuvo impulsado principalmente por aumentos en tarifas de servicios públicos y transporte, además de subas en algunos rubros de alimentos.

Por su parte, la medición de Orlando J. Ferreres & Asociados arrojó una inflación de 2,6% para febrero en el Gran Buenos Aires, con una inflación núcleo más elevada, lo que refleja presiones persistentes en algunos segmentos del consumo.

Equilibra proyectó una inflación de 2,9% al igual que C&T Asesores Económicos, en tanto que Analytica Consultora y Fundación Libertad y Progreso la situaron en 2,8%.