La Justicia abrió una investigación por los viajes de Manuel Adorni con su esposa a Nueva York y Punta del Este

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas inició un análisis preliminar sobre los dos polémicos viajes vinculados al jefe de Gabinete, Manuel Adorni . El expediente pone el foco en el vuelo de su esposa a Nueva York en el avión presidencial y un viaje familiar a Punta del Este.

La controversia se desató luego de que se conociera que Bettina Angeletti formó parte del vuelo oficial que trasladó a la comitiva argentina hacia Estados Unidos. A las pocas horas se conocieron registros y filmaciones sobre el avión privado que trasladó a Adorni y su familia a la costera ciudad uruguaya. A partir de esos episodios, la fiscalía especializada en casos de corrupción administrativa resolvió abrir una investigación preliminar para determinar si hubo un uso indebido de recursos estatales. Se trata del primer expediente judicial que se abre en torno a estos hechos.

En medio de las críticas, el propio Adorni defendió su situación durante un evento en Nueva York. “Intentaron con mentiras, con fake news y con imágenes trucadas por inteligencia artificial empañar este evento, pero no nos van a correr de algo: estamos absolutamente enfocados en consolidar el proyecto de país que queremos”, afirmó.

A partir de estos casos, hubo presentaciones judiciales y reclamos desde la oposición, que cuestionan la eventual utilización de recursos estatales para trasladar familiares de funcionarios.

Una de las denuncias fue presentada por el abogado Gregorio Dalbón ante la Cámara Federal de Buenos Aires. Por sorteo, el caso quedó radicado en el juzgado federal a cargo de Daniel Rafecas. El letrado sostuvo que la participación de familiares en vuelos oficiales no puede justificarse por razones personales y criticó ese argumento al afirmar que “la función pública es una elección no una obligación, y si necesita su apoyo que vaya a terapia”.

En paralelo, la diputada nacional Marcela Pagano también presentó una denuncia ante la Justicia. La legisladora sostuvo que el objetivo es que se investiguen posibles irregularidades vinculadas a prácticas que el propio Adorni había criticado públicamente en el pasado.

La polémica por los vuelos derivó además en una nueva denuncia penal contra Adorni por presunto enriquecimiento ilícito. La presentación apunta al viaje que realizó durante el feriado de carnaval a Punta del Este junto a su familia en un avión privado que costaría al menos 4 mil dólares para su servicio.

Consultado sobre ese traslado en una entrevista televisiva, Adorni confirmó haber viajado a Punta del Este, aunque evitó dar detalles sobre el financiamiento. “Yo fui a Punta del Este, pero yo de mi vida privada no hablo. El viaje a Punta del Este me lo pagué todo yo, de punta a punta”, aseguró. También indicó que se alojó en “la casa de un amigo”.

En ese vuelo privado viajaron el propio Adorni, su esposa Bettina Angeletti, dos menores de edad y el periodista Marcelo Grandio, conductor de la TV Pública y cercano al funcionario.