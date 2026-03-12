Redes sociales: los comentarios contra Manuel Adorni por el viaje a Nueva York impactan en Javier Milei

Las redes sociales fue la prinicpal trampolín de La Libertad Avanza para entrar en la política. Sin embargo, desde que Javier Milei asumió la Presidencia esa relación se volvió pasó a ser más turbulenta. El malestar que generó que Manuel Adorni incluyera a su esposa en la comitiva que viajó a Estados Unidos afectó directamente la imagen del presidente.

Según un estudio realizado por la consultora Ad Hoc, las menciones a Manuel Adorni en redes sociales entre el 8 y el 9 de marzo, cuando se conoció el que su esposa viajó a Nueva York , aumentaron un 330%.

"Tras el viaje del jefe de Gabinete a Nueva York junto a su pareja y las posteriores justificaciones, la conversación digital sobre Manuel Adorni se multiplicó", indicaron en un informe.

Además, detallaron que "Jefe de Gabinete", "Desloma", y "Adorni" encabezan los términos más relacionados a Milei en las últimas 48 hs.

Esto no es nada bueno para Javier Milei, según los resultados de esta consultora. "Desde el 07 de noviembre hasta hoy, el sentimiento hacia Manuel Adorni traccionó un 76 % de negatividad a al presidente".

El viaja de Adorni a Punta del Este

Además de la polémica en torno a la autorización para que su esposa viaje con la comitiva oficial a Estados Unidos, se conocen más detalles del avión privado que utilizó Manuel Adorni con su familia a Punta del Este.

En medio de la controversia por la habilitación de su mujer para que viaje con él a Miami y Nueva York, el propio funcionario reconoció el martes que estuvo de descanso unos días en la ciudad uruguaya durante el fin de semana largo de carnaval. Sin embargo, evitó hablar del avión privado ya que no habla de su “vida privada”.

“Yo fui a Punta del Este, pero yo de mi vida privada no hablo. El viaje a Punta del Este me lo pagué todo yo, de punta a punta”, afirmó Adorni.