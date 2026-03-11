Ningún funcionario defendió a Manuel Adorni por el viaje de su esposa a Estados Unidos y tildan de "poco feliz" su polémica frase

No hubo ningún comentario en redes ni frente a los medios en respaldo al jefe de Gabinete, en medio de las constantes críticas y denuncias por incluir a su esposa en el viaje oficial. Creen que "el tema se evapora solo", pero hay críticas por debajo.

En el Gobierno creen que "fingiendo demencia" y "dejando pasar las horas" se dejará atrás la polémica en torno a la inclusión de la esposa de Manuel Adorni en el viaje oficial a Estados Unidos.

"Es un no tema", aseguró a MDZ una alta fuente oficial, con despacho en el primer piso de la Casa Rosada. La estrategia oficial fue no dar lugar a la discusión en redes sociales para "evitar que escale". "Si le das entidad, todo se agiganta, y en este caso no es relevante y sería contraproducente", manifestó uno de los funcionarios consultados.

Es por esa razón que no hubo, hasta este miércoles por la tarde, ningún posteo en defensa del jefe de Gabinete, asediado en redes sociales y en algunos medios por su decisión de que su mujer Bettina Angeletti se suba al avión presidencial sin tener ningún cargo formal y por el simple hecho de que "quería que la acompañe" a sus actividades en Miami y Nueva York.

Pese a esa definición, salió a hablar el ministro coordinador para intentar "aclarar" cómo se originó esa idea, sin mostrar arrepentimiento y afirmando que se está "deslomando" por esa agenda en el país norteamericano. Esa frase es la que causó controversia dentro de los propios libertarios.

Las críticas dentro del Gobierno a la frase de Manuel Adorni “Decir que te deslomas en Nueva York, cuando la gente se levanta a las 5 de la mañana para cargar bolsas en el puerto, muestra desconexión, que estás en Narnia. Tampoco dijo mucho de su viaje a Punta del Este, ¿no?”, arremetió un alfil que responde a la terminal del asesor Santiago Caputo, en una señal que la vehemencia en la respuesta del exvocero no ayudó para eludirse de la controversia. De esta manera, también queda flotando cuánto pudo clarificar Adorni sobre su presunto viaje en avión privado a la ciudad uruguaya durante el fin de semana largo de carnaval.