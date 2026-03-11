En medio de la polémica, Manuel Adorni recibió a gobernadores que reclamaron por el RIGI y pidieron anuncios económicos "para la gente"

En otras palabras, quiso validar que está "deslomado" en asuntos de gestión. Por esa razón, uno de los encuentros que destacó el Ejecutivo fue su reunión con un grupo de gobernadores. Se trató de un encuentro que pidieron desde la semana pasada los mandatarios provinciales y que recién ayer fue aceptada por la Casa Rosada, justo en momentos de los cuestionamientos al exvocero por subir al avión a su mujer.

Adorni se reunió en sede del Bank of America con los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil ; Corrientes, Juan Pablo Valdés ; San Juan, Marcelo Orrego ; Jujuy, Carlos Sadir ; y Neuquén, Rolando Figueroa ; y con el ministro de Hacienda de Chaco, Alejandro Abraam , en representación del gobernador Leandro Zdero , en el marco de la Argentina Week .

Hubo dos planteos principales al ministro coordinador. El primero fue la ampliación del régimen de incentivos a las grandes inversiones (RIGI), que fue enaltecido por el Ejecutivo durante el foro de inversiones.

Los sectores alcanzados por el régimen son foresto industrial, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía y petróleo y gas . Las provincias solicitaron que se incluya a las inversiones en agroindustria, aunque también hay rubros que exigen su adhesión como la industria automotriz, la manufacturera, la economía del conocimiento e incluso también un régimen especial para las pymes. Si bien ya se promueve el Régimen de Incentivos para las Medianas Inversiones (RIMI) , mediante la sanción de la reforma laboral, entienden que faltan nuevas medidas para el corto plazo.

"Le pedimos que incluya a la agroindustria, que haya una mirada hacía el sector agropecuario y nos prometió trabajar y avanzar con velocidad en la ampliación", aseguró a MDZ uno de los gobernadores presentes.

En materia fiscal, el RIGI establece varios beneficios impositivos para los proyectos que adhieran al esquema. Entre ellos se destacan una alícuota reducida del 25% en el Impuesto a las Ganancias, la posibilidad de realizar amortización acelerada de las inversiones en bienes de capital e infraestructura, y la recuperación más rápida del IVA vinculado a las inversiones mediante acreditación, devolución o transferencia. Además, el impuesto a los créditos y débitos bancarios puede computarse como pago a cuenta de Ganancias y se prevé la exención de derechos de exportación luego de un plazo inicial desde la puesta en marcha del proyecto.

A esto se suma uno de los ejes centrales del régimen: la estabilidad fiscal por 30 años, que garantiza que la carga tributaria total no podrá incrementarse respecto de la vigente al momento de la adhesión al régimen.

Los gobernadores se mostraron preocupados por "la economía de la gente"

Además de la necesidad de apuntalar a las industrias regionales, viendo el resultado del aumento del empleo registrado en Neuquén y otras provincias con fuerte potencial energético, los gobernadores le pidieron a Adorni "que haya anuncios para la economía doméstica".

"Nos dijo que vienen trabajando con el ministro Caputo en medidas que alienten a mejorar la micro", esbozó uno de los mandatarios que escuchó al funcionario. Sin embargo, no se fueron con precisiones de anuncios inminentes, en un contexto de recesión económica y pérdida del nivel de consumo.

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas volvieron a mostrar señales de debilidad en febrero. Según el último relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el sector reportó una caída interanual del 5,6% a precios constantes.

El informe marca que la contracción del consumo incluyó a casi todas las actividades. Seis de los siete rubros registraron bajas interanuales. Las caídas más pronunciadas se vieron en bazar y artículos para el hogar (-14,4%), perfumería (-10,7%) y alimentos y bebidas (-8,7%).