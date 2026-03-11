Luis Caputo, en el Argentina Week: "Tenemos el apoyo social para seguir adelante"

Luis Caputo concluyó su gira por los Estados Unidos con una ambiciosa proyección: si la Argentina logra comprimir el riesgo país hasta los 200 puntos básicos, la economía podría alcanzar tasas de crecimiento de entre el 7% y el 8% anual.

El ministro de Economía, Luis Caputo, cerró el " Argentina Week" que se llevó a cabo en Nueva York y sostuvo que el Gobierno cuenta con "el apoyo social" para seguir adelante con el programa económico.

El titular del Palacio de Hacienda lanzó: "Argentina tiene estabilidad macroeconómica basada en la voluntad política, en la decisión de nuestro Presidente".

A su vez, agregó que después de dos años de "lidiar y evitar lo que seguramente iba a ser la peor crisis de la historia de Argentina", la mayoría decidió "apoyar este movimiento", refiriéndose a las elecciones de octubre del año pasado.

"Tenemos la voluntad política y tenemos el apoyo social para seguir adelante", sostuvo Caputo.