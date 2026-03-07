Luis Caputo sumó a un economista uruguayo a su equipo

Los cambios en los equipos oficiales no se detienen. Tras la asunción del nuevo ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, ahora se conoció el ingreso al equipo del ministerio de Economía del economista uruguayo Ernesto Talvi, que se desempeñó como canciller del gobierno de Luis Lacalle Pou.

“Muy contento de anunciar que Ernesto Talvi , economista de extensa trayectoria y reputación, se ha sumado a colaborar con nuestro equipo económico. Su experiencia y visión serán un gran aporte para seguir consolidando la recuperación de la economía argentina” publicó en la red social X el ministro de Economía, Luis Caputo.

En el Palacio de Hacienda señalaron que Talvi se incorpora como asesor. Su principal rasgo tiene que ver con su fuerte vocación política, la cual comenzó a manifestar en 2018, al fundar el movimiento liberal-progresista "Ciudadanos" dentro del Partido Colorado de Uruguay.

En su extenso currículum Talvi cuenta con haber sido investigador visitante en el Americas Institute de la Universidad de Georgetown, en Washington, una institución dirigida por el economista argentino-mexicano Alejandro Werner, quien fuera exdirector del Departamento Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional. Además, es investigador en el Real Instituto Elcano, en España, y ocupó el cargo de director de la iniciativa de Política Económica y Social en América Latina de la Brookings Institution, también en Washington.

En cuanto a su formación académica, es Doctor en Economía y Master en Finanzas de la Universidad de Chicago , y Licenciado en Economía de la Universidad de la República Oriental del Uruguay.

El viceministro de Economía, José Luis Daza, por su parte, hizo mención de la nueva incorporación y celebró la llegada del economista uruguayo.

“Sensacional anuncio del ministro Caputo. Se incorpora al equipo el extraordinario economista Ernesto Talvi”, señaló Daza, quien añadió que el excanciller se destaca como “académico, policymaker e investigador en organismos internacionales”.

“Además, ¡maravillosa persona! ¡Bienvenido, Ernesto!”, agregó.

Las elogios no vinieron solamente de parte del Ministerio económico, sino que el presidente Javier Milei también se hizo eco de la noticia y posteó en su redes un mensaje en alusión a la incorporación.

“TMAP. VLLC!”, tuiteó el mandatario argentino.