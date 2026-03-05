Arranca el Foro de Inversiones en Mendoza con Luis Caputo y foco en sectores estratégicos

El Foro de Inversiones & Negocios 2026, organizado por el Consejo Empresario Mendocino ( CEM ), este 5 y 6 de marzo en el Hotel Hilton de Mendoza, cuenta con una agenda centrada en minería, energía y finanzas, sectores estratégicos para la atracción de capitales. El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo , tiene prevista su disertación este miércoles al mediodía.

En diálogo con MDZ Radio , Martín Clément , presidente del CEM, afirmó: “Estamos muy contentos de que nos vuelva a visitar este año el ministro Caputo y bueno, también contentos por la organización de este año del Foro, que realmente ha crecido mucho y hay varias innovaciones, así que muy esperanzados para que sea realmente lo que queremos lograr, que es generar un mejor ámbito de negocios en la provincia y, por supuesto, inversiones de todo tipo, inversiones medianas, grandes, pequeñas, de todo tipo, porque es lo que va a movilizar la economía en definitiva”.

Sobre el escenario en el que se desarrolla el encuentro, sostuvo: “Estamos en una época complicada, muy cambiante, todos los días vemos novedades que sin dudas van a tener un impacto en el país y bueno, c omo dice el ministro Caputo, la mejor forma de enfrentarla es con las cuentas ordenadas , así que creemos que es correcto ese enfoque”.

En relación con la agenda nacional, indicó: “Todas esas reformas tienden a flexibilizar y a generar este clima de negocios más propicio para inversiones de todo tipo, con lo cual estamos bastante esperanzados en que este año se pueda continuar con esa agenda de reformas”.

También remarcó la importancia de la articulación entre jurisdicciones: “Al haber una buena sintonía con el Gobierno Nacional, es importante que eso ocurra para que la provincia pueda aprovechar todo ese contexto”. Y agregó que se debe avanzar “en temas de simplificación, en temas de rebaja de impuestos, rebaja de gastos por lo tanto y de peso del Estado”.

Reconversión, empleo y apertura comercial

Consultado sobre la pérdida de puestos de trabajo, expresó: “No podemos comparar un contexto pandémico con un contexto de reformas y de alineación geopolítica que lleva o que tiende o cuya intención y objetivo es mejorar el estado del país”.

A su criterio, “este es un proceso, a mi criterio virtuoso, que nos va a llevar a esta generación de riqueza, de desarrollo para todos los argentinos. Por supuesto que es un proceso y como proceso hay que darle tiempo pero lo importante es mantener esa visión y sobre todo la gestión en pos de esa visión”.

Sobre el cierre de empresas, señaló: “Porque hay una reconversión, estamos en medio de una reconversión, a mi criterio cultural”. Y añadió: “No está mal para nada, el comercio nos enriquece, el comercio nos hace mejorar, ser más eficientes”.

En cuanto a las reformas prioritarias, afirmó: “La reforma impositiva, sin dudas, es la que va a ser la que mejor va a afectar a la economía”, y explicó que “la base tributaria es la que tiene que crecer, porque no van a subir los impuestos, todo lo contrario”.

Finalmente, sostuvo: “Yo creo que esta agenda de reformas es importante, debe continuarse, por supuesto, tratándose en el Congreso, donde están todos los representantes, y esperemos que sean debates constructivos”.