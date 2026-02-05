Tras la firma del acuerdo comercial con EE.UU., Milei ya palpita la gala en la residencia de Trump y encabezará un foro de inversiones

El presidente Javier Milei celebró este jueves la firma del acuerdo comercial entre Argentina y los Estados Unidos y lo demostró con decenas de posteos en redes sociales. En especial, se dedicó a compartir publicaciones de funcionarios y militantes que ponderaban el anuncio.

"MA&AGA", fue su único comentario propio de parte del líder libertario, quien replicó el mensaje del canciller Pablo Quirno , quien encabezó la rubrica del tratado con la Casa Blanca, tras meses de negociaciones.

La sintonía fina con la gestión republicana quedará otra vez al descubierto cuando el mandatario viaje el lunes al país norteamericano, con motivo de haber sido invitado a una gala en Mar -a- Lago, el condominio que Donald Trump posee en Miami.

Se trata de la Gala Prosperidad Hispana, que se hará el próximo martes. El argentino será nuevamente distinguido por su gestión y por su alianza con Trump, con quien podría tener otro encuentro tras estar juntos en el foro de Davos.

A su vez, el jefe de Estado disertará en el Council the las Americas, un foro de debate que cuenta con múltiples ediciones en Estados Unidos.

A su vez, el presidente viajará el 9 de marzo otra vez, pero esta vez en Nueva York, a partir de la realización del Argentina Week, un evento que, durante tres días, tendrá numerosas disertaciones para alentar inversiones extranjeras para el país. El líder libertario expondrá el 10.

“Presentaremos a inversores globales las principales oportunidades que hoy ofrece la Argentina. La Argentina ya es un país invertible y continuará profundizando ese proceso. Quienes ingresen en esta etapa inicial podrán capturar oportunidades diferenciales en sectores con alto potencial de crecimiento y escala. Hablamos de inversiones capaces de transformar la matriz productiva y sostener un sendero de crecimiento y prosperidad de largo plazo”, escribió el embajador argentino Alec Oxenford en la red X.

En su vuelta, Milei estará presente el 11 de marzo en Chile, debido a la jura de José Antonio Kast como presidente de Chile.