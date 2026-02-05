El Gobierno creó la Oficina de Respuesta Oficial: qué es y para qué sirve
El Gobierno nacional anunció la creación de la Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina, un nuevo organismo destinado a desmentir información falsa.
El Gobierno creó la Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina, un organismo que tendrá como objetivo central desmentir activamente noticias falsas, señalar información inexacta y dejar en evidencia lo que define como operaciones de sectores mediáticos y de la dirigencia política.
Desde el Ejecutivo sostienen que, en el contexto actual, informar no es suficiente si la desinformación circula sin una respuesta directa y clara. “La mentira se volvió más ruidosa”, aseguran fuentes oficiales, al explicar los motivos detrás de la creación de esta nueva oficina.
Te Podría Interesar
Qué hará la Oficina de Respuesta Oficial
Según se informó, la Oficina tendrá como funciones principales:
Desmentir falsedades concretas que circulen en el debate público.
Brindar información oficial para contrarrestar versiones inexactas.
Exponer operaciones políticas y mediáticas basadas en datos falsos o tergiversados.
Desde el Gobierno remarcaron que no se trata de un mecanismo de censura, sino de una herramienta para sumar una voz institucional frente a informaciones que consideran engañosas.
La postura del Gobierno sobre la libertad de expresión
En el anuncio, el Ejecutivo destacó que la creación de la Oficina de Respuesta Oficial se inscribe en una defensa explícita de la libertad de expresión, a la que calificó como “sagrada” para la actual administración.
“Vamos a combatir la desinformación brindando más información”, señalaron, y marcaron distancia de modelos que —según el Gobierno— apelan a la censura de opositores tanto en medios tradicionales como en redes sociales.
Un objetivo declarado: distinguir hechos de relatos
Desde el Ejecutivo aclararon que la Oficina de Respuesta Oficial no busca imponer una mirada ni convencer a la ciudadanía, sino aportar herramientas para que los ciudadanos puedan distinguir hechos verificables de operaciones políticas.
“La democracia no se fortalece cuando se tolera la mentira, sino cuando se la expone”, sostuvieron fuentes oficiales, al explicar el espíritu de la iniciativa.