El Gobierno creó la Oficina de Respuesta Oficial: qué es y para qué sirve

El Gobierno creó la Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina , un organismo que tendrá como objetivo central desmentir activamente noticias falsas , señalar información inexacta y dejar en evidencia lo que define como operaciones de sectores mediáticos y de la dirigencia política.

Desde el Ejecutivo sostienen que, en el contexto actual, informar no es suficiente si la desinformación circula sin una respuesta directa y clara. “La mentira se volvió más ruidosa”, aseguran fuentes oficiales, al explicar los motivos detrás de la creación de esta nueva oficina.

Según se informó, la Oficina tendrá como funciones principales:

Desde el Gobierno remarcaron que no se trata de un mecanismo de censura , sino de una herramienta para sumar una voz institucional frente a informaciones que consideran engañosas.

En el anuncio, el Ejecutivo destacó que la creación de la Oficina de Respuesta Oficial se inscribe en una defensa explícita de la libertad de expresión , a la que calificó como “sagrada” para la actual administración.

La Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política. Porque solo “informar” no alcanza si la desinformación avanza sin…

“Vamos a combatir la desinformación brindando más información”, señalaron, y marcaron distancia de modelos que —según el Gobierno— apelan a la censura de opositores tanto en medios tradicionales como en redes sociales.

Un objetivo declarado: distinguir hechos de relatos

Desde el Ejecutivo aclararon que la Oficina de Respuesta Oficial no busca imponer una mirada ni convencer a la ciudadanía, sino aportar herramientas para que los ciudadanos puedan distinguir hechos verificables de operaciones políticas.

“La democracia no se fortalece cuando se tolera la mentira, sino cuando se la expone”, sostuvieron fuentes oficiales, al explicar el espíritu de la iniciativa.