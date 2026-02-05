La picante respuesta de Javier Milei a las críticas por la creación de la Oficina de Respuesta Oficial

Con un mensaje irónico en redes sociales, el presidente Javier Milei celebró la creación de la Oficina de Respuesta Oficial y la vinculó al llamado “principio de revelación”.

El Gobierno nacional lanzó este jueves la Oficina de Respuesta Oficial, una nueva herramienta de comunicación destinada a refutar públicamente lo que considera noticias falsas y a exponer presuntas operaciones mediáticas y políticas contra la gestión de Javier Milei.

La iniciativa fue presentada a través de la red social X, con un tono confrontativo y una definición clara de objetivos: “desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política”.

La creación de esta dependencia responde a un cambio de estrategia en la relación del Ejecutivo con los medios de comunicación. Desde el Gobierno sostienen que, tras el recorte de la pauta oficial, las críticas y versiones falsas se intensificaron, por lo que consideran necesario contar con una voz institucional que salga a responder “con claridad y sin rodeos”.

En su comunicado inaugural, la Oficina remarcó que su accionar no apunta a censurar ni a imponer una mirada, sino a “combatir la desinformación brindando más información”. “Esta decisión es contundente: estamos sumando una voz oficial para desmentir operaciones, lo contrario a la censura. El derecho a la libertad de expresión es sagrado para esta administración”, afirmaron. También subrayaron que el objetivo es ofrecer herramientas para que la ciudadanía pueda distinguir “hechos de operaciones y datos de relatos”.

La puesta en marcha del organismo fue acompañada por un sugestivo mensaje del presidente Javier Milei en sus redes sociales. “Muy hermoso día para el Principio de Revelación… Fin. PD: si estás llorando es porque estás muy sucio… Los limpios no lloran…”, escribió el mandatario, en una publicación que reforzó el clima de confrontación planteado por la nueva oficina.