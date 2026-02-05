Javier Milei insiste con la detención de Milagro Sala y presentó un recurso en un tribunal internacional

El Gobierno de Javier Milei insistió con la prisión de Milagro Sala frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los detalles del texto.

El Gobierno de Javier Milei reiteró ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pedido para que la exdirigente social Milagro Sala cumpla su condena por corrupción en una cárcel común y deje el régimen de prisión domiciliaria.

Sala permanece con arresto domiciliario desde 2017, tras haber sido condenada por asociación ilícita, fraude a la administración pública, extorsión y amenazas, delitos cometidos cuando lideraba la organización Tupac Amaru.

Los motivos detrás del pedido contra Milagro Sala En un comunicado oficial, el Gobierno sostuvo que la dirigente “violó las condiciones de la prisión domiciliaria al cambiar de ubicación sin autorización judicial”, lo que “activó el sistema de monitoreo y motivó medidas de control”.

El texto firmado por la Subsecretaría de Derechos Humanos respondió a los planteos de la defensa ante la CIDH y señaló que Sala calificó las decisiones judiciales como “hostigamiento”. Para la Subsecretaría, esa estrategia “busca invertir la carga de los hechos y fabricar un relato para sostener un privilegio”.

El organismo afirmó además que “la República Argentina cumple con sus obligaciones internacionales” y cuestionó la medida de la CIDH al considerar que “mantiene en la comodidad de su hogar a un criminal que robó a los pobres”.