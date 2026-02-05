Cómo será el Tour de la Gratitud que hará Javier Milei en Maipú

El presidente Javier Milei llegará a Mendoza el miércoles 18 de febrero con su gira nacional llamada “Tour de la Gratitud” , con la que el mandatario busca agradecer el respaldo electoral recibido y, al mismo tiempo, reforzar la presencia territorial de La Libertad Avanza en distritos estratégicos. En la provincia, la visita tendrá una escala central en Maipú , uno de los departamentos opositores que irá a las urnas el domingo 22, en elecciones municipales desdobladas.

La presencia presidencial se dará en plena recta final de la campaña local, es decir a pocos días de los comicios municipales de Maipú, Rivadavia, Luján de Cuyo, San Rafael, Santa Rosa y La Paz. En todas las comunas, La Libertad Avanza va en alianza con Cambia Mendoza, es decir los oficialismos nacional y provincial aparecen juntos en la boleta donde se eligen concejales- San Rafael también escoge convencionales que armarán su carta orgánica- . En Luján, donde Esteban Allasino- el intendente del PRO- acaba de unirse a Cambia Mendoza, es el único departamento en el que el oficialismo tiene seguridad que ganará.

En ese contexto, el desembarco de Milei no solo tiene un componente simbólico, sino también un claro peso político: apuntalar a los espacios afines al oficialismo nacional y fortalecer los armados locales en territorios clave, como Maipú , un departamento que el radicalismo local añora gobernar.

El “Tour de la Gratitud ” es una serie de recorridas que Milei viene realizando por distintas provincias del país tras los resultados electorales que consolidaron a su fuerza a nivel nacional. Con ese nombre de su gira, el Presidente encabeza actos, caravanas y encuentros con militantes, dirigentes y simpatizantes, con un doble objetivo: agradecer el apoyo recibido y consolidar la construcción política de su espacio hacia adelante, ya que "el territorio" es uno de los puntos débiles de su fuerza.

En cada una de estas visitas, el mensaje se mantiene alineado con los ejes centrales de su gestión: ajuste del gasto público, reformas estructurales y una narrativa de confrontación con lo que define como “la vieja política”. La gira también funciona como una herramienta para ordenar y mostrar músculo político.

Maipú, un distrito en la mira

Dentro del itinerario mendocino, Maipú aparece como el lugar central donde irá Milei. Se trata de un departamento con peso electoral, históricamente gobernado por el peronismo y con una elección que suele ser leída en clave provincial. La visita presidencial busca reforzar el posicionamiento de los candidatos alineados con La Libertad Avanza y sus aliados, en un escenario que se presenta competitivo.

Según trascendió, el Presidente tendrá contacto directo con militantes y vecinos, aunque los detalles finos de la agenda —horarios y puntos de concentración— se terminarán de confirmar en las horas previas a su visita.

Javier Milei pretende revertir los resultados posibles en algunas comunas

En octubre del año pasado, cuando hubo legislativas nacionales y provinciales, el peronismo sólo ganó en Santa Rosa y La Paz. Sin embargo, las elecciones son el 22 de 6 municipios donde lo que está en juego son temas municipales y posiblemente los oficialismos se impongan, es decir que La Libertad Avanza ganaría sólo en Luján de Cuyo.

La presencia de Milei en Mendoza también busca revertir esa situación. San Rafael, La Paz, Santa Rosa y Maipú están gobernadas por el peronismo.En el primero de los departamentos no solo se buscará renovar el 50% del Concejo Deliberante, sino que también habrá elección de convencionales constituyentes porque el Municipio apunta a modificar la Carta Orgánica del departamento.

Así, las comunas justicialistas concentrarán sus fuerzas el 22 de febrero, con el objetivo de plebiscitar sus gestiones y consolidar victorias que no solo le permitan transitar con tranquilidad los dos años que le quedan a las gestiones municipales, sino fortalecer su peso hacia adentro del PJ.

En Rivadavia, por su parte, la gestión es del partido Sembrar, que encabeza el intendente Ricardo Mansur, radical pero férreo crítico del gobierno de Alfredo Cornejo. Por lo tanto, con la presencia de Milei, se apunta nacionalizar la elección que es municipal y jugar con el clivaje Milei/antiMilei que dio buenos resultados en Mendoza en octubre.