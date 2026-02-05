Javier Milei y Victoria Villarruel podrían reencontrarse este sábado, tras ocho meses sin cruzarse

Este sábado se producirá otro capítulo de la novela que protagonizan Javier Milei y Victoria Villarruel . El presidente encabezará el acto conmemorativo por el 213º aniversario del Combate de San Lorenzo, en Santa Fe, previo a su viaje a los Estados Unidos.

Se desprendía una actividad protocolar del mandatario en una fecha patria. Sin embargo, en las últimas horas se confirmó contactos formales del entorno de la titular del Senado para asistir al evento. Hubo comunicaciones con los organizadores de ceremonial de la Casa Rosada, a quienes se le consultó si ella puede tener un sector preferencial, en su carácter de vicepresidente.

"Ella siempre busca asistir a las fechas patrias. Fue en 2024 y quiere ir el sábado", afirmó una fuente, del círculo íntimo de la exdiputada, confirmando las tratativas.

Ante este pedido formal, en Casa Rosada ratifican ese diálogo interno. A partir de la enemistad entre ambos, la única vía de comunicación entre Balcarce 50 e Hipólito Yrigoyen 1849 es a través de los equipos de protocolos y del personal que se encarga de cumplimentar la transición temporal de las facultades presidenciales cuando Milei viaja al exterior.

"Estuvo tanteando a ver si la invitaban al evento. Si decide venir, se le dará el lugar que protocolarmente le corresponda, ni más ni menos"; adujo a MDZ una fuente del Gobierno, al tanto de estas gestiones.

Por el momento, no hay ninguna disposición del jefe de Estado de negarle su asistencia, pero tampoco hubo una ratificación de que ella tendrá un lugar especial o al lado del líder libertario.

Hasta la fecha de la publicación, el equipo de la Presidencia le reservará una ubicación, a la espera de una respuesta confirmada de parte del equipo de Villarruel acerca de si finalmente irá, o no. La titular del Senado especulará " posiblemente hasta el viernes a la noche" para tomar una decisión, dependiendo cuán segura se sienta de no ser discriminada por la logística del mandatario.

El cruce entre Victoria Villarruel y Javier Milei en el Congreso. Foto: EFE El cruce entre Victoria Villarruel y Javier Milei en el Congreso. Foto: EFE

El último encuentro entre Javier Milei y Villarruel ocurrió el 25 de mayo del 2025, en el acto del Tedeum en la Catedral Metropolitana. El presidente no la saludó ni tampoco la miró y fue recordado por aquella vez que el líder libertario se rehusó a darle la mano al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

La anterior ocasión que se vieron fue el 1 de marzo del año pasado, en la apertura de sesiones ordinarias. En ese discurso hubo un duro cruce entre ambos ya que la vicepresidente había entendido que su excompañero de banca había cerrado su exposición, por lo que había dado lugar al fin del acto. Fue interrumpida por el mandatario, quien le dijo que seguía hablando, por lo que ella tuvo que disculparse. Ese encuentro se debe repetir por la nueva intervención del fundador de la Libertad Avanza, que volverá a abrir el periodo ordinario en el Congreso.

Durante este acto en Santa Fe, Milei le entregará el sable corvo de José de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo, cuyo bautismo de fuego tuvo lugar en ese combate ocurrido el 3 de febrero de 1813.