Javier Milei viene a Mendoza en febrero y ¿vuelve para la Fiesta de la Vendimia?

El presidente Javier Milei llegará el próximo 18 de febrero a Mendoza para realizar una caravana por distintos puntos en el marco del denominado “Tour de la Gratitud”, una gira nacional por distintas provincias. Sin embargo, el diputado nacional y presidente de La Libertad Avanza en Mendoza, Facundo Correa Llano , dejó abierta la posibilidad de que el mandatario nacional regrese unas semanas después a la provincia para participar de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

El gobernador Alfredo Cornejo recibió este miércoles por la noche la confirmación de parte del presidente sobre su próxima visita a Mendoza. Desde el Gobierno provincial indicaron que Milei encabezará una caravana por distintos puntos del Gran Mendoza, enfocándose en el departamento de Maipú.

La elección de esta comuna no es fortuita ni inocente, ya que se trata de uno de los seis departamentos que tendrán elecciones de concejales el próximo 22 de febrero, es decir, cuatro días después de la visita presidencial.

El frente La Libertad Avanza+Cambia Mendoza busca darle un espaldarazo a sus candidatos en los municipios de Maipú, Luján de Cuyo, San Rafael, Rivadavia, La Paz y Santa Rosa.

Entrevistado en el programa “ Digamos Todo ” de MDZ Radio 105.5 , el presidente de La Libertad Avanza de Mendoza, Facundo Correa Llano , resaltó que “cada vez que el presidente visita la provincia la gente lo espera con mucho calor así que estamos muy contentos por la visita que vamos a tener el 18 de febrero”.

“En cada una de las visitas que ha tenido siempre quiere estar cerca de la gente. La gente quiere estar cerca de él, lo quiere saludar y a veces se hace difícil. Tratamos de que esté”, expresó.

En cuanto a los detalles de la recorrida, el diputado nacional advirtió que “ahora hay que definir cómo va a ser la visita. Cuando uno ve la dinámica de lo que viene haciendo el presidente en el Tour de la Gratitud es una recorrida en la cual buscamos estar cerca de la gente. Y ahora vamos a trabajar cómo va a ser la recorrida”.

JAVIER MILEI EN MENDOZA Javier Milei y Karina Milei en Mendoza en octubre de 2025. Alf Ponce Mercado / MDZ

¿Nueva visita para Vendimia?

Durante las últimas semanas se especuló con la posible fecha en la que el presidente podría arribar a la provincia y una suposición era que podría decir presente en la Fiesta Nacional de la Vendimia, cuyo Acto Central tendrá lugar el 7 de marzo.

De hecho, el año pasado Milei había confirmado su visita a la tradicional fiesta mendocina pero suspendió el viaje a raíz del temporal que afectó a la ciudad de Bahía Blanca para esa época.

“Siempre el presidente es bienvenido a la provincia. La última vez no pudo venir a Vendimia por el evento climático en Bahía Blanca pero estaba programada la visita. Para mí sería un honor que él esté en la Vendimia acompañándonos, así que esperemos que pueda repetirse la visita y que pueda acompañarnos en la Vendimia”, expresó Correa Llano.

El líder de La Libertad Avanza en Mendoza reconoció que intentará que el presidente regrese a Mendoza unas semanas después de la visita confirmada para el próximo 18 de febrero.

“Para mí es muy importante que nos pueda acompañar y que pueda estar en la Vendimia que es tan representativa para nosotros. Así que la verdad que sería buenísimo”, expresó el diputado libertario.

Expectativa por las elecciones departamentales

De cara a las elecciones en los seis departamentos que desdoblaron, Correa Llano manifestó que “tuvimos una elección en el mes de octubre y hubo un acompañamiento de los mendocinos en todos los departamentos en los cuales vamos a afrontar una elección ahora el 22 de febrero”.

En ese sentido planteó que “el acompañamiento fue contundente pero llevar adelante una elección en el mes de febrero genera mucho disgusto en la ciudadanía. Esperamos que se pueda repetir el escenario de las elecciones de octubre”.

Respecto al impacto que podría tener la visita del presidente sobre el cierre de la campaña electoral para estos comicios, el referente libertario dijo que “es importante la visita del presidente, pero es en torno al Tour de la Gratitud que se viene generando a nivel nacional. Sin dudas para La Libertad Avanza el hecho que esté el presidente es un gran aliciente así que esperamos que eso nos empuje para que podamos llegar a los vecinos”.