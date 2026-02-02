Qué dijo Alfredo Cornejo sobre la próxima visita de Javier Milei a Mendoza

El presidente Javier Milei prepara una visita a Mendoza para finales de febrero como parte del denominado “Tour de la Gratitud”, la gira por distintas provincias para agradecer el respaldo al Gobierno nacional. El gobernador Alfredo Cornejo indicó indicó que el arribo del mandatario nacional aún no está confirmado pero aseguró que existe la posibilidad de recibir al presidente en territorio mendocino en las próximas semanas.

"Mañana vamos a tener más noticias, así que informaremos. Sí es muy probable que vengan Karina Milei y Martín Menem a la provincia. A lo mejor probablemente también el presidente, porque está haciendo un recorrido en otras ciudades y quería venir a Mendoza también, eso nos lo confirmó, pero no necesariamente ahora”, manifestó este lunes el mandatario provincial.

Cornejo indicó que la Secretaría General de la Presidencia y el presidente de la Cámara de Diputados confirmaron su visita a la provincia en las próximas semanas, pero el arribo del presidente todavía no ha sido ratificado desde la Casa Rosada.

En un principio se especuló que la visita presidencial coincidiría con la campaña previa a las elecciones municipales desdobladas del 22 de febrero en Maipú, Luján de Cuyo, Rivadavia, Santa Rosa, La Paz y San Rafael, pero el gobernador descartó que ese sea el motivo.

“No es no es un dato menor que venga el presidente, pero la verdad que todas esas visitas están en el marco no de las elecciones municipales, sino en el tour del agradecimiento, por el triunfo de las elecciones legislativas en el mes de octubre. Y Mendoza es el lugar donde mejor se ganó, así que es lógico que venga aquí”, expresó.

Qué planteos le hará Cornejo a Milei

Respecto a los pedidos o planteos que realizará el Gobierno de Mendoza al presidente Milei, Cornejo remarcó que “siempre le pedimos al Gobierno nacional y al presidente que queremos una mejora de la economía, y la verdad que somos optimistas que va mejorando. La baja de la inflación es una mejora de la economía, que la mayoría de la gente advierte y reconoce”.

Sin embargo, el dirigente mendocino aliado del oficialismo nacional sostuvo que “faltan muchas más cosas”. “Falta un aumento del promedio salarial, falta un incremento del consumo, falta que haya más inversiones”, sostuvo.

“Y yo diría que el principal el el principal pedido es que reaparezca el crédito para las pymes. La tasa de interés, si bien ha bajado mucho y eso es producto de una buena gestión nacional de la economía, todavía son altas. Sin crédito ningún país crece”, concluyó Cornejo.