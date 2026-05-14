Cornejo celebró la entrada de San Jorge al RIGI y anticipó miles de puestos de empleo

El gobernador Alfredo Cornejo participó este jueves de la inauguración del parque solar El Quemado junto al jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni . El mandatario provincial aprovechó su intervención en el acto para celebrar el ingreso del proyecto minero PSJ Cobre Mendocino o San Jorge al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

El anuncio oficial del ingreso del proyecto de explotación de cobre en Uspallata había sido anunciado minutos antes por el ministro de Economía de la Nación, Luis “Toto” Caputo, a través de sus redes sociales.

Cornejo ratificó la noticia durante la inauguración del parque solar El Quemado, el primer proyecto aprobado en el marco del RIGI y que fue desarrollado por YPF Luz en el departamento de Las Heras.

“Quiero confirmar que se acaba de aprobar otro RIGI para un proyecto que ya se está ejecutando en Mendoza y que se va a acelerar. Es PSJ o San Jorge. Son millones de dólares, con muchos empleos directos en la primera parte y con muchísimos empleos indirectos con su construcción”, destacó el gobernador.

En ese mismo sentido, el mandatario provincial acompañó su discurso con un posteo en redes sociales en el que expresó que la aprobación del ingreso de PSJ al RIGI “es una gran noticia para Mendoza y un paso histórico para el desarrollo minero de nuestra provincia”.

“Es el segundo proyecto mendocino que ingresa y por el cual se generarán miles de puestos de trabajo directos e indirectos, impulsará proveedores locales y permitirá que Mendoza vuelva a posicionarse en un sector estratégico para el crecimiento de la Argentina”, advirtió.

Asimismo, agregó que “nada de esto ocurre por casualidad. Es el resultado de haber trabajado con reglas claras, seguridad jurídica, controles ambientales y una visión de desarrollo sostenida en el tiempo”.

El impacto de los proyectos energéticos

Por otro lado, Cornejo también destacó que incrementar la cantidad de energía y la oferta de minerales para diferentes usos pero en especial para la transición energética, tiene una transferencia directa sobre las familias y sobre las pymes.

“El incremento de la energía va a hacer que bajen los valores en el mediano y largo plazo, y eso es una gran contribución a nuevos proyectos PYMEs, a nuevos proyectos familiares, a bajar el costo de la energía en todos los que emprendamos”, manifestó.

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“Es buena noticia por donde se lo vea esta inauguración, y si se le agrega el ingreso al RIGI de PSJ cobre mendocino, es un buen momento para la Mendoza futura, y desde ya para la Argentina futura que aspiramos a construir y que creemos que la mayoría de los argentinos se merecen”, concluyó el gobernador.