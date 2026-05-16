La maniobra de Cornejo para influir en Buenos Aires y pisar fuerte en la interna radical

Mientras en Mendoza los ojos están puestos en quién será el elegido para candidatearse y buscar la sucesión de Alfredo Cornejo el año que viene, el gobernador mendocino dará un paso clave este lunes en Buenos Aires buscando influir en la interna radical.

La fundación Deliberar, que tiene como presidente a Lucas Clark, prosecretario Administrativo del Senado y hombre ligado a Cornejo, lanzará su página web. Intentará ser un espacio de ideas y gestión antes que una línea interna partidaria, pero apunta a la Ciudad de Buenos Aires, donde disputará poder indefectiblemente dentro del radicalismo porteño, históricamente dominado por Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti.

La apuesta del Cornejo apunta directamente a uno de los territorios más sensibles para la Unión Cívica Radical: la Ciudad de Buenos Aires . Allí, Lousteau y Yacobitti construyeron durante años una estructura de poder vinculada tanto al partido como al ámbito universitario, especialmente en la UBA (Universidad de Buenos Aires).

Gobernadores como Cornejo y otros dirigentes consideran que existe un sector del electorado radical porteño que dejó de sentirse representado por Evolución- la línea de Lousteau- y terminó migrando primero hacia el PRO y luego hacia La Libertad Avanza.

En ese contexto, Deliberar intentará posicionarse como una alternativa orientada a la gestión y a la elaboración de políticas públicas. La intención es “exportar” a la Ciudad algunas experiencias desarrolladas en Mendoza, principalmente en áreas como seguridad, orden y administración estatal, ejes que Cornejo convirtió en parte central de su discurso político.

Esa idea de copiar el modelo Mendoza es algo que al mandatario le entusiasma mucho desde siempre: mostrar a nivel nacional su experiencia como Gobernador y su proyecto político Cambia Mendoza, el cual gobierna la provincia desde 2015, como un modelo exitoso.

La interna radical y el vínculo con Javier Milei

La movida del Gobernador mendocino también vuelve a dejar expuestas las diferencias internas dentro de la UCR respecto a la relación con el gobierno nacional, que implosionaron especialmente en las elecciones legislativas del año pasado fruto de las pujas existentes durante los primeros dos años del gobierno de Javier Milei.

Mientras Lousteau mantiene una postura confrontativa frente a la administración de Milei, Cornejo optó desde el inicio de la gestión por una estrategia más pragmática y de diálogo con la Casa Rosada. Cambia Mendoza es aliada de La Libertad Avanza, un pacto que aparenta ratificarse de cara al 2027, cuando haya comicios para Presidente y Gobernador.

De hecho, el mandatario mendocino es uno de los gobernadores radicales con mejor vínculo con Nación y fue elegido por Milei para integrar el denominado Consejo de Mayo, ámbito impulsado por el oficialismo para discutir reformas estructurales y acuerdos políticos.

Si bien el Gobernador no estará presente en Buenos Aires, el lanzamiento del lunes será leído dentro del radicalismo como el comienzo formal de una construcción política, con aspiraciones nacionales y con impacto directo en la interna porteña.

La jugada confirma que Cornejo volvió a ocupar un lugar central dentro de la UCR, algo que había evitado durante los tres primeros años de su segunda gestión. Con influencia legislativa y diálogo fluido con el oficialismo nacional, Cornejo comienza a proyectar su armado más allá de Mendoza y abre un nuevo frente de disputa en la UCR. Habrá que ver cuál será el alcance que termine teniendo.