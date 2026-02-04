Confirmado: Javier Milei visitará Mendoza el próximo 18 de febrero

El presidente Javier Milei llegará a la provincia y realizará una caravana por el Gran Mendoza, a días de las elecciones municipales.

El presidente Javier Milei llegará el próximo 18 de febrero a Mendoza en el marco del denominado "Tour de la Gratitud" con el que viene recorriendo distintas provincias del país. Desde el Gobierno de Mendoza confirmaron a MDZ que el mandatario nacional arribará el miércoles previo a las elecciones municipales desdobladas, que tendrán lugar el domingo 22 de febrero.

Está previsto que Milei encabece una caravana por el Gran Mendoza y uno de los departamentos en los que se enfocará es Maipú, municipio que celebrará sus comicios locales este mes.

Durante las últimas semanas se especuló con una posible visita presidencial a la provincia como parte del denominado "Tour de la Gratitud", una gira por distintas provincias organizada por el Gobierno nacional con el pretexto de agradecer el respaldo al oficialismo en las elecciones legislativas de octubre.

Alfredo Cornejo y Javier Milei, en San Rafael. Alfredo Cornejo y Javier Milei, en San Rafael. Prensa Gobierno Finalmente, este miércoles por la noche se confirmó que Milei estará en Mendoza el próximo 18 de febrero y encabezará una caravana por distintos lugares del Gran Mendoza.

Allegados al oficialismo provincial resaltaron que uno de los lugares en los que se enfocará este recorrido será el departamento de Maipú.