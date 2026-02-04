Paolo Rocca le respondió a Javier Milei y defendió a Techint tras perder una licitación clave

En una extensa carta pública, el presidente del Grupo Techint , Paolo Rocca , fijó posición sobre la licitación de tubos que perdió Tenaris frente a un proveedor de origen indio y respondió a las críticas formuladas por el presidente Javier Milei y miembros de su gabinete.

Bajo el título “Desafíos para una Argentina Competitiva”, Rocca defendió la actuación de la empresa, describió el contexto del comercio internacional del acero y destacó que el grupo invirtió US$ 5.400 millones en la Argentina en los últimos tres años .

“He leído con atención los comentarios del presidente Milei y las intervenciones de sus ministros sobre la conducta de Tenaris en ocasión de una licitación de tubos de conducción para SESA, un importante proyecto para la exportación de LNG desde Argentina”, comienza la carta. “Querría aclarar algunos aspectos relevantes de nuestra posición sobre este asunto”, añadió.

Rocca explicó que SESA es una empresa privada que licitó la provisión de 137 mil toneladas de tubos de acero de 36 pulgadas , con recubrimiento anticorrosivo, y que Tenaris presentó una oferta de US$ 2.090 por tonelada , alineada con los precios vigentes en economías como Estados Unidos y Europa.

“Al ser informados de que había otra oferta a menor precio por parte de un proveedor de origen indio, y siguiendo una práctica absolutamente lícita y habitual en el marco de una relación entre privados, propusimos reducir nuestro precio un 24% hasta igualar la oferta india”, señaló. Según precisó, esa decisión se tomó “solo para preservar la operación industrial a largo plazo aunque no resulte rentable para este negocio en particular”.

No obstante, indicó que SESA decidió adjudicar el contrato al proveedor extranjero. “Perdimos entonces una licitación importante, que representa alrededor del 60% del volumen anual del mercado argentino de tubos con costura”, afirmó, y remarcó que el precio del proyecto resultó inferior al de contratos previos, aun cuando hoy los valores internacionales del acero y el petróleo son sensiblemente menores que en años anteriores.

El mercado mundial del acero

En otro tramo del texto, Rocca describió un escenario global de sobreoferta siderúrgica, impulsado —según indicó— por políticas agresivas de exportación de países asiáticos que no operan bajo reglas de mercado. Frente a ese contexto, sostuvo que las principales economías occidentales reaccionaron con medidas defensivas para evitar el dumping.

“Estados Unidos, bajo la conducción del presidente Trump, introdujo aranceles del 50% a la importación de acero de todos los orígenes (incluida la Argentina)”, señaló, y detalló medidas similares en Europa, México, Canadá, Brasil e incluso en la propia India. A su juicio, estas restricciones están desviando excedentes de acero a países “relativamente más abiertos, como es hoy la Argentina”.

Rocca también destacó dos capítulos del acuerdo recientemente firmado entre Argentina y Estados Unidos: uno referido a la seguridad económica, orientado a combatir prácticas no orientadas al mercado, y otro vinculado a empresas estatales y subsidios, que busca evitar distorsiones en el comercio bilateral.

“Sin lugar a dudas, la Argentina debe abrirse al mundo y nosotros apoyamos este proceso. Pero la forma en la que nos abrimos nos parece muy importante”, advirtió, y subrayó que la defensa frente a importaciones en condiciones desleales es clave para sostener la confianza de los inversores.

Techint y las inversiones en la Argentina

En el tramo final, Rocca valoró los resultados económicos de la actual administración. “La actual administración ha logrado resultados importantes en la recuperación de la economía, bajando la inflación, reduciendo la dimensión del Estado y asegurando el equilibrio fiscal”, sostuvo, y añadió que esos logros derivaron en una baja del riesgo país y en el respaldo del gobierno de Estados Unidos.

En ese marco, remarcó el compromiso inversor del grupo: “Como Grupo invertimos en el país 1.400 millones de dólares en 2024, 1.600 millones en el 2025 y tenemos comprometidos 2.400 millones para el 2026, que ya están en curso”.

Rocca afirmó que Techint apuesta a una Argentina que combine crecimiento industrial e inserción internacional. “Un ejemplo es Tenaris que exporta actualmente el 70% de su producción en Campana”, indicó, y llamó a sostener un diálogo constructivo entre el sector privado y el Gobierno sobre comercio exterior y reformas para mejorar la competitividad.

“La construcción de industrias competitivas demanda conocimiento, recursos humanos calificados, innovación y tecnología, inversión sostenida, compromiso con la comunidad y mucha determinación”, concluyó. “El Grupo Techint seguirá apostando por el desarrollo de la Argentina como lo ha venido haciendo desde hace 80 años”.