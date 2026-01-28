Javier Milei profundiza la embestida contra Paolo Rocca tras la licitación perdida en Vaca Muerta

Javier Milei profundizó este miércoles el enfrentamiento del Gobierno con Paolo Rocca , CEO del Grupo Techint , y sumó un nuevo capítulo a la disputa. El cruce volvió a escalar luego de que el mandatario replicara un mensaje en X que acusaba al empresario de haber apostado a la caída del Gobierno tras las elecciones de medio término del 2025.

El posteo original fue publicado por el usuario libertario Ziberal, quien sostuvo que Rocca había “jugado all in” para que la administración de Milei no superara el calendario electoral. “Jubílate, tano. Perdiste”, cerraba el mensaje, que horas más tarde fue compartido por el propio Presidente con una palabra: “DATO”.

La tensión entre la Casa Rosada y el grupo Techint se había activado a comienzos de la semana, cuando el Gobierno resolvió adjudicar a la empresa india Welspun una licitación para la provisión de tubos destinados a un gasoducto de 500 kilómetros en Vaca Muerta. En esa compulsa también había participado la metalúrgica local controlada por Rocca.

Según la información oficial, la propuesta de Welspun fue de alrededor de US$ 200 millones, lo que implicó un costo aproximadamente 40% inferior al de Techint. Tras conocerse el resultado, desde el conglomerado industrial dejaron trascender que analizaban iniciar acciones por presunto dumping contra la firma india.

La primera respuesta pública del Gobierno llegó de la mano del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien explicó en un extenso hilo en X que incluso bajo el criterio de “compre nacional” la diferencia de precios resultaba difícil de justificar. Además, reveló que Techint, una vez abiertas las ofertas, habría manifestado su disposición a igualar el precio ganador, reduciendo su cotización en un 40%.

Según Sturzenegger, el grupo también reclamó un derecho de “first refusal”, es decir, la posibilidad de mejorar cualquier oferta presentada por un competidor, una pretensión que fue descartada por el Ejecutivo.

"Don Chatarrín"

El martes, el Presidente calificó a Rocca como “Don Chatarrín de los Tubitos CAROS” en un mensaje en X, un apodo que alude a la liberalización de la exportación de chatarra dispuesta por el Gobierno en enero de 2025. Esa medida afectó directamente a Techint, que era uno de los principales compradores de residuos metálicos de pequeñas y medianas industrias.

El mensaje retomado este miércoles por Ziberal se apoyaba en esa misma ironía y sumaba referencias culturales, como una imagen de Homero Simpson, para reforzar el apodo que Milei había instalado el día anterior.

Los cuestionamientos presidenciales no se limitaron a las redes sociales. Durante la Derecha Fest, el evento libertario realizado en Mar del Plata, Milei volvió a apuntar contra el CEO de Techint en medio de su discurso. “Siempre aparece una piedra en el camino”, dijo, antes de que desde el público surgieran insultos dirigidos a Rocca. El mandatario respondió acusando al empresario de financiar periodistas.

Más adelante, endureció aún más el tono al afirmar que “aquellos que ofrecen productos más caros y de menor calidad no merecen el favor del mercado”, y advirtió que quienes intenten sostenerse mediante negocios con el Estado “deben desaparecer e ir a la quiebra”.

En el tramo final de su exposición, Milei vinculó sus críticas al empresariado con un mensaje más amplio contra la dirigencia política y sostuvo que “la única prisión debería ser para los chorros”, una frase que extendió a los empresarios que, según él, realizan negocios irregulares con el sector público.