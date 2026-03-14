"Odio al progreso": Milei defendió la llegada de tecnología autónoma a un shopping

El presidente Javier Milei volvió a pronunciarse a favor del avance tecnológico y cuestionó a quienes rechazan la automatización laboral, luego de la difusión de un video que muestra el funcionamiento de una terminal autónoma instalada en el Abasto Shopping .

A través de sus redes sociales, el mandatario advirtió sobre el riesgo de que los “luditas locales” intenten frenar innovaciones de este tipo. Con ese término, aludió a los sectores que critican la incorporación de tecnología por considerar que podría afectar puestos de trabajo tradicionales.

En su mensaje, Milei sostuvo que el progreso técnico no debe interpretarse como una amenaza para el empleo, sino como un proceso que mejora la eficiencia económica.

Según explicó, las innovaciones suelen desplazar actividades menos productivas , pero al mismo tiempo generan bienes de mayor calidad y a menores costos.

Desde su perspectiva, esa dinámica permite liberar recursos que luego se destinan a sectores más competitivos de la economía. En ese escenario, el trabajo tiende a trasladarse hacia nuevas áreas con mejores niveles de remuneración y productividad.

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Hay que tener cuidado que no llegue a pasar cualquiera de los ludditas locales y su odio al progreso.



Los brutos e ignorantes que dicen estar consternados por el trabajo pero que rechazan modernizar el mercado laboral van a empezar a llorar industria… https://t.co/qUL5EaGSiL — Javier Milei (@JMilei) March 14, 2026

El Presidente también vinculó este debate con su visión económica más amplia. En ese sentido, cuestionó a los sectores proteccionistas y al nacionalismo económico, a quienes acusó de frenar el desarrollo tecnológico con el argumento de proteger industrias locales.

Finalmente, Milei sostuvo que resistir el cambio tecnológico en nombre de la defensa del empleo o de la industria nacional solo genera menor oferta de bienes, precios más altos y pérdida de competitividad. Con este planteo, el mandatario volvió a ratificar su estrategia de desregulación y apertura a la inversión tecnológica como parte central de su política económica.