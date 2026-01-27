"Don Chatarrín": el nuevo apodo de Javier Milei al CEO de Techint en medio de la pelea por la importación de tubos

Javier Milei le otorgó un nuevo apodo a Paolo Rocca mientras sigue la tensión entre Techint y el Gobierno por la llegada de tubos de India.

Fiel a su estilo, el presidente Javier Milei nombró al CEO de Techint, Paolo Rocca, con un nuevo apodo, en medio de la pela por la importación de tubos de acero de India: " Don Chatarrín de los Tubitos".

"Aquí tenemos a carboncito que sale en defensa de Don Chatarrín de los Tubitos CAROS...", escribió en la red social X el presidente de la Nación Javier Milei. En la misma publicación se refirió a un artículo del diario La Nación que informaba que Techint "evalúa presentar un recurso antidumping contra le llegada de tubos de la India".

VLLC! https://t.co/qni4XVycH5 pic.twitter.com/OPUGsCdZSd — Javier Milei (@JMilei) January 27, 2026 El conflicto entre Javier Milei y Paolo Rocca El nuevo apodo del presidente a Rocca se da en un contexto de alta tensión entre Techint y el Gobierno nacional que le adjudicó a la empresa de la India, Welspun, el contrato para proveer los caños del proyecto de exportación de Gas Natural Licuado (GNL) impulsado por Southern Energy (SESA), un consorcio integrado por Pan American Energy (PAE), Pampa Energía, YPF, la noruega Golar y la británica Harbour Energy.

Por primera vez en décadas, una compañía extranjera se impuso sobre una empresa nacional en este tipo de contrataciones estratégicas, lo que generó fuertes cuestionamientos del Grupo Techint y una respuesta tajante por parte del Gobierno.